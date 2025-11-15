Autoingros lancia due showroom Nissan e svela la nuova Micra 100% elettrica [FOTO E VIDEO]

Due nuovi spazi, una sola direzione: guidare i clienti nella mobilità del futuro. Autoingros – storica realtà torinese del gruppo Intergea – ha inaugurato ufficialmente ieri, venerdì 14 novembre, due nuovi showroom Nissan, rispettivamente in corso Rosselli 181 a Torino e in via Lanzo 42 a Borgaro Torinese, segnando un passo nella crescita e nell’espansione del marchio giapponese sul territorio.

L’anteprima nazionale

L’apertura è stata celebrata con un evento che ha unito pubblico, partner e stampa, in un’atmosfera di entusiasmo e scoperta. Non solo per l’entrata in scena dei due nuovi saloni, ma anche per l’arrivo, in anteprima nazionale, della nuova Nissan Micra 100% elettrica, che farà il suo debutto sul mercato nel febbraio 2026. Un modello che rappresenta perfettamente l’evoluzione tecnologica del marchio e il suo impegno verso la mobilità sostenibile.

"Questa operazione rafforza la nostra presenza nell’area torinese, dove oggi arriviamo a cinque sedi: è la copertura più ampia mai raggiunta da Nissan nella nostra storia locale", ha dichiarato Marco Toro, Presidente e AD di Nissan Italia. "Qui a Torino abbiamo ancora margini di crescita importanti: con Autoingros, che conosce a fondo il territorio, vogliamo colmare questo divario e ottenere risultati concreti. Lo facciamo lanciando due showroom e, insieme, due prodotti chiave: la Micra elettrica e il nuovo Qashqai E-Power, simbolo della nostra rivoluzione ibrida”.

Qashqai E-Power: l’ibrido senza compromessi

Tra i modelli protagonisti dei nuovi showroom Autoingros spicca il Nissan Qashqai E-Power, un ibrido di nuova generazione che rivoluziona il concetto stesso di guida sostenibile. A differenza dei sistemi tradizionali, il motore a benzina non è collegato direttamente alle ruote, ma agisce come un generatore: trasforma la benzina in energia elettrica, alimentando un motore 100% elettrico che spinge l’auto. Il risultato? Prestazioni brillanti, consumi ridottissimi (oltre 22 km/l), autonomia superiore ai 1.200 km e una guida silenziosa e fluida, senza necessità di ricarica alla colonnina. A bordo, comfort, potenza fino a 205 cavalli e un importante risparmio anche sulla manutenzione. La garanzia arriva fino a 10 anni per chi effettua regolarmente i tagliandi previsti.

Micra elettrica: la leggenda si rinnova

Dopo oltre 600.000 esemplari venduti in Italia, la Micra torna in veste completamente nuova e completamente elettrica. L’iconica compatta giapponese, auto dell’anno nel 1992, si presenta oggi con un design moderno e fedele alle sue origini, ma pronta a rispondere alle esigenze attuali della mobilità urbana. Pensata per superare le principali perplessità verso l’elettrico — prezzo, autonomia e ricarica — la nuova Micra promette fino a 400 km di autonomia e può ricaricare l’80% della batteria in soli 30 minuti. Il sistema di navigazione intelligente guida il conducente verso colonnine disponibili e funzionanti, minimizzando le ansie da ricarica. E con gli incentivi statali, il prezzo parte da 15.900 euro, rendendola accessibile e competitiva.

Oltre trent’anni di esperienza

Autoingros, attiva da oltre 30 anni e oggi punto di riferimento per 17 brand automobilistici, arricchisce così la propria offerta con Nissan, marchio che rappresenta un perfetto equilibrio tra affidabilità, innovazione e sostenibilità. "Vogliamo offrire ai clienti la possibilità di scegliere la propria mobilità tra motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche, con esperienze di test drive personalizzate e ogni forma di supporto nella scelta", ha sottolineato Luca Di Tanno, AD Autoingros.

Un marchio simbolo di innovazione

Entusiasmo condiviso anche da Alfonso Pepe, Brand Director Nissan Autoingros, che ha evidenziato come la Micra elettrica e le tecnologie E-Power di ultima generazione rappresentino "una sfida avvincente per un marchio sempre all’avanguardia, capace di anticipare il futuro con soluzioni affidabili e all’altezza delle nuove esigenze del mercato".

I nuovi showroom sono già operativi e rappresentano un nuovo punto d’incontro tra la qualità giapponese e l’eccellenza del servizio torinese. Un invito aperto a scoprire – e guidare – la mobilità di domani.