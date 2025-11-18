 / Attualità

Chatgpt e altri siti ko per problemi legati alla società che si occupa di sicurezza

Cloudfare, l'organizzazione Usa che si occupa di content delivery network, sta effettuando una manutenzione programmata in diversi data center: "Stiamo cercando di risolvere la situazione"

Da Chatgpt a X passando per Downdetector, sono numerosi i siti down a causa di problemi legati a Cloudflare, la società Usa che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di Dns distribuiti. Cloudflare, in particolare, offre servizi di sicurezza volti a proteggere i siti web dagli attacchi DDoS che puntano a rendere un server, un sito web o una rete indisponibili sovraccaricandoli con un'enorme quantità di traffico proveniente da molteplici fonti compromesse.

Centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo utilizzano i servizi dell'azienda americana. Cloudfare, che oggi, martedì 18 novembre, sta effettuando una manutenzione programmata in diversi data center, ha annunciato poco prima delle 11, di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti. "Stiamo cercando di comprendere la portata del problema e di risolverlo", afferma Cloudfare. Non è la prima volta che un guasto a Cloudfare paralizza il web. Era già successo nel luglio 2019 e nel giugno 2022.

