Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato oggi un nuovo commento in cui sottolinea la crescente vulnerabilità dei mercati finanziari globali, citando l'aumento dello stress di liquidità e l'elevata volatilità delle risorse digitali.

I mercati delle criptovalute hanno reagito violentemente poche ore dopo la diffusione del rapporto, che è stato uno degli argomenti finanziari più discussi della giornata. E con il bonus di registrazione di 15 dollari, i nuovi utenti hanno ora un incentivo in più per esplorare strumenti di investimento intelligenti e automatizzati che non si basano sulla speculazione di mercato.

La notizia è stata immediatamente ripresa dai principali media finanziari e hashtag come IMFAlert, CryptoVolatility e MarketStress hanno iniziato a fare tendenza sui social media. Tuttavia, nonostante il panico sui mercati al dettaglio, si è verificata una tendenza inversa tra gli utenti delle piattaforme automatizzate, in particolare Poain , che ha dichiarato un enorme aumento delle registrazioni dopo l'annuncio del FMI.

Registrazione Poain in forte aumento tra gli investitori dopo gli strumenti di reddito non volatili

Con il panico da vendite che dominava i titoli dei giornali, gli indicatori di crescita di Poain hanno registrato una forte impennata.

Il processo di registrazione alla piattaforma è semplice: i nuovi utenti devono completare cinque passaggi:

Registrarsi con e-mail o numero di telefono. Verifica completa della sicurezza di base. Token supportati (USDT, XRP, BNB, ETH) I token supportati per il deposito (USDT, XRP, BNB, ETH) sono token che vengono depositati nella valuta o nell'asset corrispondente e ricevono aggiornamenti ad ogni deposito. Scegliere una strategia di staking o una strategia di smart-asset. Iniziare a ottenere redditi automatizzati ogni 24 ore.

Il FMI ha anche lanciato un allarme sulla debolezza sistemica dei mercati speculativi, che ha portato molti investitori a cercare opzioni stabili: l'aumento del traffico non è stato inaspettato con Poain.

I nuovi utenti che completano la registrazione ricevono immediatamente un bonus di 15 dollari , che può essere utilizzato per attivare i piani di staking.

Tre casi di studio su Smart-Asset sottolineano i motivi per cui Poain è di tendenza

Caso di studio 1: gestore di capitale in modalità di sicurezza USDT

Un gestore di portafoglio con sede nell'Europa orientale, dopo aver letto il precedente rapporto sulla stabilità finanziaria del FMI, ha preso parte della sua liquidità e l'ha investita nella modalità di sicurezza USDT di Poain. Nei cinque giorni in cui il mercato è andato in tilt, la strategia ha registrato una media giornaliera dello 0,8%-1,2%, per un totale di 4.120 dollari.

Caso di studio 2: fondatore di un'azienda tecnologica che sfrutta i vantaggi dei cicli multi-token intelligenti

Il ciclo multi-token di BNB, ETH e XRP è stato attivato dal CEO di un'azienda tecnologica con sede a Sofia. Lo strumento di ribilanciamento automatico della piattaforma ha ridotto l'esposizione ai rischi durante il periodo di volatilità indotto dal FMI, generando un rendimento giornaliero stabile medio di 6.900 dollari nell'arco di una settimana.

Caso di studio 3: investitore alle prime armi Modalità automatica a basso rischio

Un investitore inesperto stava mettendo da parte 500 dollari per evitare di esporsi al calo dei prezzi degli asset. La modalità automatica a basso rischio creata da Poain ha generato un reddito giornaliero modesto ma affidabile, che dopo due settimane ammontava a 110 dollari, a dimostrazione del fatto che, nonostante la crisi finanziaria mondiale, è possibile ottenere rendimenti prevedibili.

Dichiarazione dei guadagni contrattuali

La domanda di token in prevendita aumenta nonostante i timori del mercato. Poain ha affermato che i suoi prodotti in prevendita hanno suscitato grande interesse tra gli utenti, dato che il mondo sta affrontando una situazione di incertezza, come sottolineato dal FMI:

PNA-Alpha: aumento strategico del rendimento sui token in accesso anticipato.

PNA-Boost: prevendita intermedia con moltiplicatori di ciclo avanzati.

PNA-Shield: token a basso rischio destinato agli azionisti conservatori a lungo termine.

Il boom indica un cambiamento nella psicologia degli investitori, che stanno passando dal trading speculativo all'acquisizione organizzata e automatizzata di asset.

Il parere ufficiale di Poain sull'attuale shock dei mercati causato dal FMI

In risposta al rapporto del FMI e alla conseguente volatilità del mercato, Poain ha rilasciato la seguente dichiarazione: le crisi macroeconomiche non sono un ostacolo, ma un segnale che invita ad attuare politiche patrimoniali più intelligenti e basate sui dati. Il nostro sistema è progettato per funzionare indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato a breve termine.

La società ha osservato che l'incertezza a livello globale accelera generalmente il passaggio verso strumenti di investimento automatizzati, in particolare tra le persone che desiderano ottenere rendimenti giornalieri costanti e non dipendono dalle fluttuazioni dei prezzi.

Conclusione

Il recente allarme lanciato dal FMI ha scosso i mercati finanziari di tutto il mondo e la conseguente situazione economica è diventata uno degli argomenti più discussi nel mondo contemporaneo. Tuttavia, invece di farsi prendere dal panico, la maggior parte degli investitori si è rivolta a servizi come Poain per ottenere redditi costanti e meccanici di fronte all'incertezza.

Sull'onda delle notizie finanziarie di tendenza, la visibilità di Poain sta diventando sempre più ampia, poiché l'azienda si propone come un'alternativa intelligente, mentre i mercati tradizionali stanno diventando rossi.

Azienda: Poain BlockEnergy Inc.

Sito web: https://poain.com

E-mail: info@poain.com

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne