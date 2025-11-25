Stanziati altri 12 milioni per il Piemonte Film TV Fund

Annunciato oggi, in occasione del panel istituzionale del Torino Film Industry organizzato da Film Commission Torino Piemonte, lo stanziamento di nuove risorse di 7 milioni di euro per il 2026 e ulteriori 5 milioni per il 2027 destinate al Piemonte Film TV Fund, principale strumento regionale a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

Il nuovo bando sarà pubblicato entro la prossima primavera e conferma la volontà della Regione Piemonte di rafforzare con continuità l’impegno verso un settore strategico per la crescita culturale, economica e occupazionale del territorio.

Alla nuova misura si aggiungono altri 600.000 euro destinati a finanziare la prosecuzione dei bandi triennali per la promozione delle attività cinematografiche e per la valorizzazione delle sale, confermando la coerenza di una visione politica che integra interventi sulla produzione, sull’infrastruttura culturale e sulla diffusione territoriale.

“Con le nuove risorse – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli e l’assessore al Bilancio e alle Attività produttive Andrea Tronzano – rafforziamo una strategia pluriennale che ha già portato risultati concreti. Il cinema è cultura, ma anche industria, lavoro e identità. La Regione Piemonte lo sostiene con strumenti efficaci, una programmazione accurata e investimenti che generano valore reale. Il nostro obiettivo è fare del Piemonte un territorio sempre più attrattivo e competitivo, capace di dialogare con le grandi produzioni internazionali e di valorizzare le sue eccellenze locali”.

Il nuovo investimento si inserisce in un percorso già avviato con determinazione nel triennio 2023–2025, durante il quale la Regione ha stanziato oltre 21 milioni di euro a sostegno dell’intera filiera.

Nell’ambito del solo Piemonte Film TV Fund sono stati stanziati 8 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, che hanno permesso di finanziare 28 progetti, generando una spesa diretta sul territorio di 26.920.000 euro e un moltiplicatore economico di 3,36. Nel triennio il fondo raggiungerà una dotazione complessiva di 15 milioni, consentendo il finanziamento di 41 progetti tra film, serie e animazione e confermando il suo ruolo centrale nella strategia regionale di attrazione e sostegno alle produzioni.

Accanto al sostegno alla produzione, la Regione ha investito 750.000 euro per la promozione di rassegne, festival e circuiti, e 1.050.000 euro per la valorizzazione delle sale cinematografiche indipendenti attraverso bandi triennali. Altri 5 milioni di euro sono stati destinati a un bando a sportello, attivo fino al 2026, per interventi strutturali e tecnologici finalizzati all’ammodernamento e alla riattivazione delle sale esistenti.

“Non è solo il momento dei numeri, ma della continuità e del consolidamento - ha affermato l’assessore Tronzano intervenendo oggi pomeriggio al Circolo dei Lettori - Abbiamo costruito una politica pubblica capace di generare risultati misurabili, dialogando con imprese, operatori culturali e istituzioni. Con le nuove risorse per il 2026 confermiamo la traiettoria: fare del Piemonte un’area attrattiva e dinamica per il cinema e con una filiera pronta a cogliere le sfide del futuro”.

"L’annuncio dei nuovi fondi a sostegno del settore ci permette di guardare con ancora maggiore fiducia al lavoro dei prossimi anni, in cui continueremo a concentrarci su internazionalità, qualità e responsabilità, i nostri asset strategici. Il sistema cinema piemontese sta crescendo e strutturandosi: siamo orgogliosi che la Film Commission – anche attraverso TFI Torino Film Industry – sia considerata cabina di regia e parte attiva di questo percorso. La varietà delle location, una filiera sempre più qualificata, la nostra sede che diventa casa per le crew e una rete di servizi e supporto ormai consolidata ci hanno permesso di aumentare qualità e quantità delle produzioni che scelgono il Piemonte - hanno dichiarato Beatrice Borgia (Presidente Film Commission Torino Piemonte) e Paolo Manera (Direttore Film Commission Torino Piemonte). "Un ringraziamento particolare ai partner e agli enti che ci accompagnano e supportano: Città di Torino, altro socio fondatore con Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo - che da tre anni sostiene interamente il Bando Sviluppo - Camera di commercio di Torino e Ceipiemonte".