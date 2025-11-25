Sicurezza sul lavoro: gli Ispettori chiedono condizioni migliori

Quali sono le condizioni di lavoro di chi garantisce le condizioni di lavoro? Parliamo dei dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, spesso nominati in caso di morti nei cantieri ma le cui condizioni sono a loro volta al centro di mobilitazioni.

Questa mattina, in tutta Italia, gli ispettori sono scesi in piazza per mettere in luce la loro, di situazione, e chiedere al Governo più fondi per chi dovrebbe controllare la sicurezza sui luoghi di lavoro. A Torino, FP Cgil, Uilpa e Usb PI si sono dati appuntamento alle 10 in piazza Castello, per consegnare al prefetto una lettera con le richieste dei lavoratori, da portare all'attenzione di Roma.

"Siamo sotto dimensionati - dicono - e non solo i tecnici ma anche gli amministrativi, che non riescono a stare dietro a tutto il lavoro. Ci raccontano sempre delle nuove assunzioni senza parlare di chi va in pensione e di chi si sposta in altri enti. Ci viene chiesto di fare sempre più numeri in condizioni peggiori".

Oltre a nuove assunzioni, sindacati e lavoratori chiedono di rendere più attrattivo l'ente, che perde il confronto con altre postazioni pubbliche e subisce emorragia interna. Le richieste sono introdurre elementi di welfare aziendale a tutti i dipendenti e un sistema indennitario, di ammodernare la struttura informatica e coinvolgere tutto il personale nelle attività dell’Ente.