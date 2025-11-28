Sara Origlia confermata Presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Piemonte

Il consiglio Direttivo è stato un importante momento di confronto tra tutte le componenti del movimento, in primo luogo si sono ripercorsi i quattro anni di mandato, che si sono appena conclusi, riassumendo in tappe le attività che sono state svolte.

Le parole chiave che hanno caratterizzato il prima mandato della Presidente Origlia sono state: presenza, ascolto e visibilità. Rendere più visibile il movimento donne è stato l’elemento più importante, con eventi e sponsorizzazione social, raccontando all’esterno la solidità e lo spirito proattivo del movimento.

La strategia migliore è stata quella di dare l’opportunità alle donne imprenditrici del territorio piemontesi di raccontarsi. La presenza costante sul territorio piemontese del movimento, esteso in modo capillare, ha permesso di ascoltare le necessità di chi “fa impresa” sul territorio, le imprenditrici donne piemontesi hanno potuto contare per ogni evenienza sulla competenza delle addette al lavoro del Movimento.

A tal proposito si è espresso, Giorgio Felici, che ha presenziato istituzionalmente all’assemblea elettiva, Giorgio Felici (Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte): “Mi ritengo soddisfatto del lavoro che il Movimento Donne Impresa ha svolto in questi quattro anni, gli obiettivi prefissati ad inizio mandato sono stati rispettati, in particolare va sottolineato positivamente la grande quantità di eventi e formazione che è stata pianificata dal movimento, che ha permesso di vivere fondamentali momenti di dialogo e condivisione. Inoltre, sottolineo che la Federazione Regionale di Confartigianato Imprese Piemonte rinnova il completo sostegno al Movimento Donne Imprese per il nuovo mandato per eventi e iniziative.”

A seguito dell’esito delle elezioni sono state elette a sostegno della rieletta Sara Origlia, Elis Piaterra (Piemonte Orientale) nel ruolo di Vicepresidente Vicario e Tiziana Negro (Biella) nel ruolo di Vicepresidente.

La Presidente Sara Origlia ha presentato il programma per il nuovo mandato che avrà una durata di tre anni. I temi che saranno il corpo centrale del nuovo mandato saranno: rappresentanza, rete e sicurezza.

Commenta Sara Origlia: “La parola chiave è rappresentanza che sarà declinata secondo un significato ambizioso, poiché il Movimento Donne Impresa si pone come obbiettivo di sedersi a tavoli istituzionali e sindacali tentando di concretizzare proposte ed iniziative, che abbiano un riscontro un riscontro fattuale positivo a favore delle donne imprenditrici piemontesi”.

Conclude Sara Origlia (Presidente del Movimento Donne Impresa Piemonte): “Ringrazio chi mi ha dato la fiducia di poter essere di nuovo alla guida di questo Movimento, che ancor prima di essere un organo istituzionale è un gruppo di confronto e unità. I miei obiettivi saranno: rafforzare in primo luogo la nostra presenza e rappresentanza e non per ultimo accrescere la possibilità di partecipazione ad eventi importanti, come Just the Woman I Am, per dimostrare la fondamentale importanza che le donne imprenditrici hanno nel nostro comparto e non”.