 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 29 novembre 2025, 12:15

Con il sottovuoto Laica alt allo spreco alimentare

Con il sottovuoto Laica alt allo spreco alimentare

Ovunque nel mondo si registrano sprechi alimentari. Tutte le fasi della filiera sono coinvolte, dalla produzione e distribuzione sino al consumo domestico con impatti ingenti dal punto di vista economico, ambientale ed etico.

Solo in Italia ogni famiglia butta Kg e Kg di cibo principalmente prodotti freschi come frutta, verdura e pane. Conservare correttamente gli alimenti per rallentare il deperimento è una delle azioni virtuose che possiamo da subito mettere in pratica.

Che il “cibo conta” lo sa bene Laica, azienda specializzata nella produzione di piccoli elettrodomestici per la cucina e di sistemi di trattamento dell’acqua che può aiutare a risolvere il problema con la mini pompa per sottovuoto ricaricabile VT 3402, uno strumento perfetto per conservare cibi freschi come frutta, verdura, insalate, carne e pesca ma anche piatti già cotti e preparati.

E’ un gadget essenziale per la cucina. E’ caratterizzato da dimensioni ridotte. In pochi secondi elimina l’aria permettendo di conservare sottovuoto gli alimenti preservandone la freschezza.

Giorgio Naccari

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium