La bricherasiese di origine afghana Parwana Kebrit ha ricevuto la cittadinanza onoraria da Rivoli

È bricherasiese dal 2023 ma è nata in Afghanistan e si è conquistata la cittadinanza onoraria con il suo lavoro di nelle scuole e nelle associazioni. L’artista Parwana Kebrit, mercoledì 26 novembre, ha ricevuto il riconoscimento dalla Città di Rivoli, durante il Consiglio comunale cui ha partecipato accompagnata quella che lei definisce la sua famiglia bricherasiese: l’insegnante in pensione Lilly Di Martino e il consigliere comunale Michele Savalli.

La sua attività a Rivoli è iniziata nel 2024 partecipando a un incontro per le scuole superiori dedicato alla violenza di genere e alla promozione di un nuovo linguaggio e nuove relazioni tra uomini e donne. Si è poi occupata di arte terapia all’Istituto tecnico Giulio Natta di Rivoli e con l’Unitre ha esposto i suoi dipinti e ha svolto la conferenza ‘In che mondo viviamo’, sulla situazione in Afghanistan.

‘Lotta coraggiosa contro la violenza e la discriminazione contro le donne afghane. Trasformazione della sofferenza personale in arte, sensibilizzazione e testimonianza sociale. Lavoro efficace come giornalista e pittrice in difesa della libertà e della dignità delle donne, creazione di un impatto positivo e stimolante sui giovani e sulla società di Rivoli. Partecipazione attiva a programmi urbani contro la violenza di genere’: questi punti elencati nella motivazione per cui le è stata assegnata la cittadinanza onoraria.