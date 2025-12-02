Sulle tracce del cinema di Dario Argento a Torino: tour tra le location dei film girati in città

Il Torino d’Argento Tour Locations torna domenica 14 dicembre con una nuova edizione speciale, per la prima volta invernale, alla scoperta della Torino argentiana. Un appuntamento unico per gli appassionati di cinema di genere e per chi desidera scoprire la città attraverso gli occhi e le inquadrature di Dario Argento, maestro assoluto del brivido.

Come sempre, il Tour propone una giornata completa, dalle 9 alle 18, tra location cinematografiche, incontri con ospiti d’eccezione, una tavola rotonda, la presentazione di un libro e una cena conclusiva con quiz tematico. Quest'anno la partecipazione sarà ad offerta libera, e comprenderà tutte le attività culturali della giornata.



I Demoni di Sergio Stivaletti

Per questa edizione invernale, il Tour ospita Sergio Stivaletti, a quarant’anni dall’uscita nelle sale del cult “Demoni”, diretto da Lamberto Bava e prodotto da Dario Argento, di cui Stivaletti ha curato gli effetti speciali.

Il re dell'effettistica prenderà parte alla tavola rotonda dedicata al film, che sarà incentrata proprio sugli effetti speciali di “Demoni” e “Demoni 2”.

Insieme a lui sarà presente Antonio Tentori, sceneggiatore per Dario Argento e Lucio Fulci, tra i massimi esperti di cinema di genere in Italia.

Il cuore del Tour: le location argentiane

Durante la giornata gli organizzatori Pupi Oggiano e Gabriele Farina accompagneranno i partecipanti sulle numerose location apparse nei sette film torinesi di Dario Argento:

Il gatto a nove code

4 mosche di velluto grigio

Profondo Rosso

Non ho sonno

Ti piace Hitchcock?

La terza madre

Giallo

Un percorso a piedi che attraverserà la città da mattina a sera, immergendo i partecipanti nelle atmosfere iconiche di piazze, facciate, cortili e strade che hanno fatto la storia del cinema italiano. Una visita resa ancora più ricca dai racconti degli organizzatori, capaci di portare il pubblico nel cuore degli storici set.