La Città Metropolitana assume: in atto il concorso per 35 nuovi cantonieri

La Città metropolitana di Torino rinforza le Direzioni Viabilità con l'assunzione di 35 nuovi cantonieri, figure indispensabili sul vasto territorio.

Lunedi 1 dicembre sno cominciate le procedure concorsuali che coinvolgono ben 496 candidati.

Le prove pratiche si svolgono nella sede del Centro mezzi meccanici a Grugliasco.



Sono operative due Commissioni, presiedute dai dirigenti delle Direzioni Viabilità, per far svolgere le prove in parallelo.

"Abbiamo dato priorità a queste 35 assunzioni di cantonieri - commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - consapevoli come siamo della grande attesa dei piccoli Comuni nelle zone decentrate, dove la presenza dei cantonieri è da sempre ritenuta utilissima per la nostra viabilità che conta quasi 3mila km di strade. Il numero dei cantonieri negli ultimi tre anni è cresciuto: quello in atto è il secondo concorso bandito dalla nostra Amministrazione che ha fatto della viabilità una grande priorità. Nel 2026 il numero complessivo dei cantonieri salirà a 165".

