 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 02 dicembre 2025, 09:21

La Città Metropolitana assume: in atto il concorso per 35 nuovi cantonieri

L'obiettivo è rafforzare le Direzioni Viabilità sul territorio: i candidati sono quasi 500

In atto le prove pratiche per 35 nuovi cantonieri in Città metropolitana

In atto le prove pratiche per 35 nuovi cantonieri in Città metropolitana

La Città metropolitana di Torino rinforza le Direzioni Viabilità con l'assunzione di 35 nuovi cantonieri, figure indispensabili sul vasto territorio.
Lunedi 1 dicembre sno cominciate le procedure concorsuali che coinvolgono ben 496 candidati.
Le prove pratiche si svolgono nella sede del Centro mezzi meccanici a Grugliasco.

Sono operative due Commissioni, presiedute dai dirigenti delle Direzioni Viabilità, per far svolgere le prove in parallelo.
"Abbiamo dato priorità a queste 35 assunzioni di cantonieri - commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - consapevoli come siamo della grande attesa dei piccoli Comuni nelle zone decentrate, dove la presenza dei cantonieri è da sempre ritenuta utilissima per la nostra viabilità che conta quasi 3mila km di strade. Il numero dei cantonieri negli ultimi tre anni è cresciuto: quello in atto è il secondo concorso bandito dalla nostra Amministrazione che ha fatto della viabilità una grande priorità. Nel 2026 il numero complessivo dei cantonieri salirà a 165".  
 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium