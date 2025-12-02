Belve, chi è Sabrina Salerno: dal tumore al seno al rapporto complicato col padre

(Adnkronos) -

Sabrina Salerno sarà ospite stasera, martedì 2 dicembre, per un'intervista esclusiva a Belve. Dal flirt con Berlusconi al rapporto complicato con il padre: la showgirl e cantante si racconterà senza filtri a Francesca Fagnani.

Sabrina Salerno nasce a Genova nel 1968 e già nei primi anni dell’adolescenza partecipa ad alcuni concorsi di bellezza, assicurandosi i titoli di ‘Miss Lido’ e ‘Miss Liguria’. Questo le permette di accedere poi all’edizione 1984 di ‘Miss Italia’. Nel 1985 partecipa alla trasmissione ‘Premiatissima’, l’anno successivo esordisce invece come cantante con il singolo ‘Sexy Girl’, brano che le consente di partecipare al ‘Festivalbar’. Il singolo viene poi incluso nel suo album d’esordio, Sabrina, uscito nel 1987.

Grazie al brano ‘Boys (Summertime Love)’ ottiene grande successo in tutta Europa, in particolare nel Regno Unito e in Spagna. Grazie ai videoclip diventa una dei sex symbol degli Anni ’80.

Partecipa al ‘Festival di Sanremo’ nel 1991, dove si presenta insieme alla collega Jo Squillo con il brano ‘Siamo donne’. Negli anni 2000 Sabrina Salerno ottiene diversi ruoli, sia a teatro sia al cinema. Nel 2021 partecipa al dance show di Rai 1, Ballando con le stelle, e si classifica terza.

Nel 1994 Sabrina Salerno frequenta l’imprenditore tessile Enrico Monti, papà del suo figlio primogenito Luca Maria. I due si sposano nel 2006. Prima del marito, negli anni 80 la cantante ha avuto una relazione con l’attore francese Pierre Cosso.

Sabrina Salerno, più volte, ha raccontato di aver avuto un rapporto conflittuale con il papà, che ha avuto l’opportunità di conoscere solo quando aveva 12 anni. Ospite a 'Io e Te' di Pierluigi Diaco, Sabrina ha raccontato: "Io ho costretto mio padre a riconoscermi, ma l’ho dovuto fare perché continuava a sostenere che non ero sua figlia. Ho fatto il test del DNA".

Inoltre, la cantante ha una sorella che condivide con il padre, Emanuela. Entrambe, però, hanno impiegato molti anni prima di ricongiungersi. Le due sorelle non sono mai state riconosciute dal papà.

Sabrina Salerno dopo aver effettuato una mammografia, ha scoperto di avere un tumore maligno al seno. Nel 2024 la cantante è stata operata: “La prevenzione e la diagnosi possono salvarci la vita”, aveva scritto la Salerno a corredo di uno scatto che la ritraeva all’ospedale poche ore prima di entrare in sala operatoria. Lo scorso 9 gennaio, Sabrina Salerno ha finito il ciclo di radioterapia. Ed è stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram: “È stato un percorso tosto, nel senso che, fisicamente, non ho avuto grandi problemi ma, mentalmente, l’idea, ogni sera, di pensare a quello che ho avuto, mi agitava un po’”. E con grande coraggio, ha ammesso: “Mi sono aggrappata ai commenti positivi, ai consigli delle persone che ci erano già passate, che mi hanno dato mille rassicurazioni e mi hanno dato tanto coraggio”.