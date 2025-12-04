Un melograno in ricordo dei femminicidi al parco Falcone e Borsellino di Collegno

La fontana del Parco pubblico Falcone e Borsellino nel quartiere Borgata Paradiso di Collegno sarà presto riqualificata e al suo centro verrà piantato un melograno, simbolo universale di vita, rinascita e impegno contro la violenza.

Con questa iniziativa, la Città accoglie un nuovo luogo di memoria dedicato alle vittime di violenza: sarà il secondo melograno sul territorio, dopo quello piantato dodici anni fa davanti alla Villa Comunale. Non solo un segno di commemorazione delle vittime di femminicidio, ma anche un invito a costruire una cultura fondata sulla prevenzione, sul rispetto e sulla dignità di ogni persona.

“Il melograno che sta nascendo al Parco Falcone e Borsellino è un segno concreto della volontà di Collegno di essere una città che non dimentica e che si impegna ogni giorno per costruire comunità più giuste e rispettose - spiega il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone - Ringrazio il Comitato di Borgata Paradiso per aver sollecitato questa riqualificazione: insieme dimostriamo che la memoria e la prevenzione sono valori che si coltivano, proprio come un albero che cresce e dà frutti”.

La riqualificazione della fontana è stata infatti fortemente richiesta dai cittadini e portata avanti dal Comitato di quartiere Borgata Paradiso, con il supporto degli uffici comunali Lavori Pubblici, Urbanistica e Pari Opportunità.

“Il melograno è un simbolo potente: rappresenta la vita, la resilienza e la speranza. Vogliamo che ogni quartiere di Collegno abbia il suo melograno, per ricordare le vittime di violenza ma anche per educare al rispetto e alla prevenzione - sottolinea l’Assessora alle Pari Opportunità, Ida Chiauzzi -. I frutti del melograno saranno a disposizione di tutte le cittadine e i cittadini: li si possono assaggiare a casa, portando dietro così le storie di chi è vittima di femminicidio, o di come fare la propria parte in una nuova cultura di genere. Questo progetto nasce dal dialogo con i cittadini e dalla volontà di trasformare i luoghi pubblici in spazi di consapevolezza e di comunità.”