INALPI protagonista a Parigi per la X Settimana della Cucina Italiana in Francia e a Food Ingredients Europe 2025

INALPI è presente, in questi giorni, a due importanti eventi in via di svolgimento nella capitale francese, opportunità di valorizzazione da un lato della tradizione gastronomica italiana e dall’altro del ruolo dell’azienda cuneese all’interno dell’innovazione alimentare internazionale.



L’Ambasciata d’Italia a Parigi ha ospitato, nella serata di martedì 2 dicembre, l’evento conclusivo della X Edizione della Settimana della Cucina Italiana in Francia, appuntamento che celebra l’eccellenza agroalimentare italiana nel mondo.

Accolti dall’Ambasciatrice d’Italia a Parigi Emanuela D’Alessandro, la serata si è svolta alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, del Presidente del Gruppo di Amicizia Francia-Italia al Senato francese Hervé Marseille, del Presidente di INALPI Ambrogio Invernizzi e di numerose figure di rilievo del panorama istituzionale, economico, imprenditoriale e culturale italiano e francese, l’evento ha rappresentato un momento di grande visibilità per la filiera lattiero-casearia piemontese.

“Oggi INALPI guarda al futuro con un progetto chiaro: diventare un player europeo di riferimento negli ingredienti lattiero-caseari di alta qualità. Un percorso supportato da investimenti importanti in tecnologia, ricerca e competenze” – ha sottolineato Invernizzi durante il suo intervento.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio ICE di Parigi, INALPI e lo chef stellato Gian Piero Vivalda dell’Antica Corona Reale di Cervere (CN), ha proposto un menu ispirato alla tradizione piemontese, realizzato con ingredienti dell’eccellenza made in Italy.

A completare la presenza internazionale, INALPI sta partecipando in questi giorni anche a Food Ingredients Europe (Fi Europe), la fiera leader in Europa per il settore degli ingredienti alimentari. L’evento, giunto alla sua 30ª edizione, si svolge dal 2 al 4 dicembre presso il Paris Expo Porte de Versailles e rappresenta un punto di riferimento per produttori di materie prime, industrie food & beverage, centri R&D e operatori dell’innovazione alimentare.

Un’occasione strategica, che presenta numeri importanti come gli oltre 25.000 visitatori, i circa 1.600 espositori in rappresentanza di 135 Paesi e che rappresenta un’opportunità di incontro con partner internazionali e un veicolo per approfondire e presentare ad un pubblico globale l’eccellenza italiana nella trasformazione delle materie prime e nella qualità degli ingredienti.

La presenza di INALPI ai due eventi parigini sottolinea il legame tra radici territoriali e sviluppo internazionale, tra alta cucina italiana e tecnologia degli ingredienti, elementi che da sempre contraddistinguono il percorso dell’azienda.

Un doppio appuntamento che rafforza la missione di INALPI: portare nel mondo la qualità e il valore del latte piemontese, unendo tradizione, ricerca e sostenibilità.