Babbo Natale si unisce agli Avengers e inaugura il Villaggio di Natale in piazza Solferino [FOTO]

Pattini sul ghiaccio, Babbo Natale e cioccolata calda, ma anche Spiderman e Capitan America: sono iniziate le feste in piazza Solferino con l'inaugurazione del Villaggio di Natale. Sono 34 le casette di legno che accolgono i visitatori, offrendo prodotti tipici locali e natalizi, decorazioni, degustazioni tipiche. Due di queste sono dedicate ai laboratori per bambini, che potranno creare decorazioni, ghirlande, disegni e collage.

Ma Natale è anche beneficenza: alcune delle creazioni potranno essere vendute e il ricavato donato a una Onlus ancora da definire, mentre altri lavori saranno donati per abbellire RSA, ospedali pediatrici, biblioteche. Sarà inoltre possibile acquistare "doni sospesi" per bambini meno fortunati. "Abbiamo introdotto il giocattolo solidale, le possibilità di dare una mano concreta a chi non sta bene come gli altri. Un Natale che pensa a tutti", ha commentato l'assessore al commercio, Paolo Chiavarino.

La pista di pattinaggio di 30 metri, così come la nuova Casetta di Babbo Natale e il resto del Villaggio, rimarrà in piazza Solferino fino al 6 gennaio, quando "La parata della Befana" chiuderà le feste. Oltre che in piazza Solferino, sarà possibile pattinare al PalaTazzoli in due giornate speciali: il 23 dicembre e il 6 gennaio. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, istruttori qualificati accompagneranno i pattinatori alle prime armi nelle loro prime esperienze di pattinaggio sul ghiaccio. L'iniziativa è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Ciascuna iniziativa avrà due turni di ingresso, dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.00 alle 22.00.