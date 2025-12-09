Erene Mastrangeli torna in concerto al FolkClub

A ventiquattro anni esatti dalla sua prima apparizione sul palco del FolkClub – era il 14 dicembre 2001 quando Franco Lucà la invitò ad aprire il concerto di un grande chitarrista – Erene Mastrangeli torna “a casa” sabato 13 dicembre alle ore 21.30 al FolkClub, nella sua Torino, per presentare al pubblico lo spettacolo più intimo e personale della sua carriera: Loveshine, il nuovo lavoro discografico pubblicato nel 2023 e accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale, da American Songwriter a Americana Highways e Guitar Girl Magazine.

Definita da Jake’s Take “la Joni Mitchell italiana”, Erene porta sul palco un concerto in solo (voce, chitarra e pianoforte) che mette al centro la sua scrittura elegante, una vocalità magnetica e una sensibilità artistica maturata in oltre vent’anni di vita e musica tra Torino e Brooklyn. Loveshine esplora le molteplici forme dell’amore – personale, universale, sociale – con testi che scavano nel profondo, arrangiamenti essenziali e una grazia interpretativa che rende ogni brano un’esperienza emotiva intensa e luminosa.

Oltre ai brani dell’album, Erene proporrà alcune delle canzoni storiche del suo repertorio e offrirà al pubblico una gustosa anteprima di inediti che entreranno nel prossimo progetto discografico, attualmente in lavorazione: un viaggio musicale che, partito da Torino, ritorna oggi alle sue origini carico di nuove storie, prospettive e maturità artistica.



Residente da venticinque anni a New York, Erene Mastrangeli ha costruito un percorso solido e coerente tra cantautorato italiano e Americana Music. Si è esibita nei club più iconici degli Stati Uniti e in festival e teatri di Nashville, Baltimora, San Francisco, Austin, Francoforte, Roma, Bologna e Firenze. Ha rappresentato l’Italia in importanti eventi istituzionali, dalle celebrazioni della Festa della Repubblica al Consolato Italiano di New York al lancio dell’Expo Milano alle Nazioni Unite, fino alle esibizioni per il sindaco di New York Eric Adams.



Sul palco sarà affiancata da Sabrina Oggero Viale, una delle voci più raffinate della scena jazz torinese, che aggiungerà preziose armonie vocali in momenti selezionati del concerto, contribuendo a creare un’atmosfera di grande intimità e complicità musicale.

