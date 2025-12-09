I Delta V tornano live sul palco dell'Hiroshima Mon Amour

Il 17 ottobre è uscito “IN FATTI OSTILI” (Universal Music Italia) il nuovo album di inediti dei DELTA V che tornano live a Torino, alle 22 di mercoledì 10 Dicembre 2025, sul palco di Hiroshima Mon Amour.

Con 30 anni di carriera alle spalle, i Delta V - Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino), Simone Filippi (batteria) - daranno vita a uno spettacolo intenso e immersivo, in cui suoni, immagini e nuove visioni si fonderanno in una narrazione contemporanea e potente.

In fatti ostili è il settimo disco di inediti per la band, il secondo dopo “Heimat” (2019), l’album che ha cambiato in maniera decisiva la visione e il modo di fare musica della band di Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti.

Il tema centrale di questo nuovo lavoro, già preannunciato dal suo titolo e dal singolo apripista “Nazisti dell’Illinois”, è il senso di ostilità che rappresenta un sentimento ormai diffuso e condiviso della società di oggi, sintomo di un grande cambiamento dei tempi rispetto agli anni in cui il progetto Delta V ha visto la luce. La paura del diverso ha oggi sostituito la fiducia, generando a tutti i livelli chiusura e diffidenza.

«Come individui non abbiamo un approccio nostalgico o passatista e i riferimenti al passato sono citazioni che riguardano la nostra formazione – dichiarano i Delta V – tuttavia il senso di mancata appartenenza che proviamo è sintomatico. La musica ha un ruolo sociale, e nel momento in cui si decide di attraversare la vita delle persone raccontandole nelle loro complessità quotidiane arriva ad assumere anche una dimensione politica. Questa è un’epoca di contrapposizioni, di bipolarismi, di negazioni e noi non sentiamo particolarmente vicina nessuna compagine, nessun braccio della bilancia».

Prodotto da Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, primo storico produttore della band, “IN FATTI OSTILI” si compone di undici canzoni composte e prodotte dai Delta V negli ultimi cinque anni.

In apertura di concerto, un altro autore, riferimento della scena alternativa italiana: Mao, cantautore dalla carriera poliedrica e volto storico dell’epoca d’oro di MTV.

Le radici del sodalizio artistico tra Delta V e Mao affondano negli anni Novanta, con la collaborazione nel brano La mia cosa per l’album della band milanese Psychobeat (con Mao paroliere e cantante) e la presenza del cantautore torinese nel videoclip di Il primo giorno del mondo nelle insoliti vesti di un prete, in compagnia di Angela Baraldi e Garbo.

Durante il tour, Mao presenterà in anteprima assoluta alcuni brani tratti dal suo prossimo e attesissimo album, la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2026. «Essere sul palco con i Delta V è un’occasione straordinaria – dichiara Mao –. Con Carlo Bertotti e Flavio Ferri mi lega un’amicizia, oltre che una collaborazione in numerosi progetti musicali e televisivi, che dura da trent’anni. La cifra stilistica dei Delta V è da sempre improntata a un'eleganza sonora sofisticata, poterla vivere da vicino sarà per me un privilegio. Nel corso del tour presenterò per la prima volta alcune canzoni del mio nuovo album, un progetto a cui tengo moltissimo e che non vedo l’ora di far uscire e condividere con il pubblico.»