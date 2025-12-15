Temperature in calo: la settimana che anticipa il Natale si apre con pioggia e neve

Dalla notte confermata la perturbazione con piogge e neve in montagna, specialmente tra Liguria e basso Piemonte. A seguire nuovo periodo stabile e con temperature in rialzo.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 15 dicembre

Cielo nuvoloso al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire dalla Liguria verso nord, per l'approssimarsi di una perturbazione che potrebbe portare le prime piogge nella tarda serata. Temperature massime in calo, non oltre i 10/11 °C su pianure. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 16 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse su tutte le regioni con intensità maggiore su Liguria centro-occidentale e a seguire quella orientale. Piogge intense anche su alessandrino, moderate su torinese. Neve sulle Alpi, in particolare tra Valle d'Aosta meridionale e torinese, ma a quote oltre i 1200/1300 m.

Temperature in aumento nelle minime comprese tra 4 e 5 °C su pianure e città. Massime in forte calo e comprese tra 7 e 8 °C . Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da ovest.

Venti deboli settentrionali su pianure.

Da mercoledì 17 dicembre

Nuvoloso al mattino con possibili residue piogge, miglioramento nel corso della giornata. Da giovedì tempo più stabile anche se ancora sotto regime di correnti umide meridionali, per cui di sole se ne vedrà ancora poco. Temperature in rialzo e nuovamente oltre la media del periodo. Venti in attenuazione, poi assenti o deboli variabili.

Tra venerdì e sabato un po' di instabilità con precipitazioni irregolari, preludio di una possibile nuova fase di maltempo più diffuso. Evoluzione ancora tutta da valutare nei prossimi aggiornamenti.

