Prefabbricati Guerrini, Innovatori per Tradizione: quando la Prefabbricazione incontra l’Architettura FOTO

Il motto di Prefabbricati Guerrini è “Innovatori per Tradizione”.

Velocità di esecuzione, Qualità Strutturale, Efficienza Energetica, Sostenibilità, Costi certi, Flessibilità, Sicurezza Strutturale: questi sono gli indubbi pregi delle strutture in cemento armato prefabbricato, senza dimenticare le ormai tantissime possibilità nel campo della caratterizzazione architettonica dell’edificio prefabbricato.

Nelle varie componenti strutturali la Prefabbricati Guerrini ha studiato e realizzato numerose evoluzioni di prodotto grazie alla sinergia con i Professionisti e Clienti che si sono affidati all’esperienza dell’azienda.

Per quanto riguarda la struttura portante, sono state realizzate strutture con pilastri tondi di diverso diametro, dotati di capitelli architettonici studiati per le singole esigenze, nonché pilastri ottagonali che permettono la massima fruibilità di ampie superfici di parcheggio dei centri commerciali.

L’azienda ha inoltre in catalogo molti elementi di copertura in grado di garantire un’eccellente qualità estetico-architettonica dell’immobile: tegoli membranali filanti (Pegasus ed Alivar), Tegoli membranali a testate chiuse (Ultra) e tegoli a suola piana (SkyPlan).

Nei tamponamenti, le possibilità operative e le realizzazioni eseguite sono molteplici: si va da pareti prefabbricate a completo taglio termico con finitura in matrice - praticamente infinita è la possibilità architettoniche in questo ambito - a tamponamenti realizzati e lavorati con un innovativo macchinario per la lavorazione superficiale, che consente finiture di altissimo pregio quali bocciardatura, spazzolatura, levigatura, cannettatura, creazione di false fughe secondo un modello architettonico definito ecc.

Gli Uffici Tecnico e Commerciale di Prefabbricati Guerrini sono a disposizione di Professionisti e Clienti per ottenere il massimo risultato architettonico nei progetti di edilizia civile, industriale, commerciale, rurale e dei servizi.