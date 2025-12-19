Tangenziale in tilt: incidente con quattro macchine coinvolte all'altezza di Collegno

Un indicente cheha visto quattro vetture coinvolte ha mandato in tilt il traffico in tangenziale questo pomeriggio. Secondo cause e dinamiche ancora da accertare, lo scontro si è verificato in direzione Piacenza, all'altezza di Collegno.



Il bilancio parla di 3 persone ferite in codice verde al San luigi di Orbassano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118, insieme agli agenti della Polizia stradale. Si segnalano forti rallentamenti al traffico.