Rosta, sequestrati quasi sei chili di botti illegali: denunciato un ambulante

Si intensificano i controlli sulla vendita di botti illegali in vista delle festività natalizie. Nella mattinata del 19 dicembre, a Rosta, i carabinieri di Rivoli hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegalmente detenuto da un commerciante ambulante del posto, che è stato denunciato in stato di libertà.

In particolare, durante gli accertamenti, i militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, un 46enne residente a Rosta, rinvenendo quasi sei chilogrammi di esplosivi di fabbricazione cinese.

In particolare, sono state trovate dodici batterie di tubi “monocolpo”, ciascuna contenente circa mezzo chilogrammo di materiale pirotecnico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio, debitamente repertato e affidato in custodia giudiziale a un’azienda specializzata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.