Arrampicatori bloccati in parete a Cumiana, scatta il soccorso notturno

Intervento notturno ieri sera a Cumiana per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, in collaborazione con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L’operazione si è resa necessaria per soccorrere una cordata di arrampicatori rimasta bloccata in parete.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15, quando la coppia, impegnata in una manovra di discesa in doppia, si è trovata impossibilitata a proseguire a causa delle corde rimaste incastrate. I due scalatori erano fermi su una sosta a circa tre tiri da terra, in una situazione che non consentiva un’autonoma risoluzione del problema.

La centrale operativa ha immediatamente attivato le squadre di terra del Soccorso Alpino e disposto l’intervento dell’elisoccorso, che in quel momento era in fase di riconfigurazione per operare in modalità notturna. Vista la complessità tecnica del recupero, sull’elicottero è stato imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo, a supporto dell’equipe sanitaria.

Dopo una prima ricognizione aerea, i piloti hanno valutato che fosse possibile effettuare lo sbarco dei soccorritori direttamente sulla sosta tramite verricello. La manovra ha consentito di raggiungere rapidamente i due arrampicatori e procedere al recupero in sicurezza.

Entrambi sono stati issati al verricello e trasportati a valle. I due sono risultati infreddoliti, ma fortunatamente in buone condizioni di salute, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.