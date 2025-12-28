Auto si schianta contro una rotonda, cinque giovani feriti

Questa mattina, domenica 28 dicembre 2025, un violento incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 460 del Gran Paradiso, nel comune di Valperga. Una Volkswagen Polo, condotta da un giovane, ha perso il controllo in prossimità della rotatoria di località San Martino, vicino allo stabilimento Benevenuta, finendo la corsa contro il marciapiede.

Sul posto, poco dopo le 9, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuorgnè per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, mentre i carabinieri di Castellamonte hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure ai cinque giovani a bordo della vettura; alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.