Clochard dà in escandescenze e colpisce la vetrina di un locale, poi aggredisce i carabinieri

Momenti di tensione nella serata di lunedì 29 dicembre 2025 davanti alla pizzeria Pummarò, ad Avigliana. Un uomo italiano di 52 anni, senza fissa dimora, ha improvvisamente dato in escandescenze, minacciando un gesto estremo attraversando la strada mentre sopraggiungevano alcune automobili. Alcuni veicoli lo hanno urtato, fortunatamente senza provocare ferite gravi, ma con lievi danni materiali.

L’uomo ha poi colpito la vetrina del locale, mandandola in frantumi, e ha inveito contro alcuni clienti. In preda all’agitazione, ha lanciato anche rifiuti estratti dai cassonetti contro le auto in transito, causando ulteriori danni ai mezzi parcheggiati e transitanti.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Rivoli, che hanno impiegato tempo e fatica per contenere l’esagitato, inizialmente condotto nella vicina caserma cittadina. Durante le operazioni, alcuni militari hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli. Anche il personale sanitario del 118 dell’Azienda Zero, intervenuto per valutare le condizioni dell’uomo, ha subito alcuni danni materiali nel corso dell’intervento.

L’uomo è stato trasferito in ospedale per una valutazione psichiatrica.