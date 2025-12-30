Ruba una collanina in piazza Carlo Felice, arrestato un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di appena 18 anni è stato arrestato martedì 23 dicembre dalla Polizia Locale di Torino, dopo essere stato bloccato da alcuni cittadini che avevano assistito a un furto di una collanina. L’episodio è avvenuto poco prima delle 16 tra piazza Carlo Felice e l’ingresso dei giardini Sambuy di fronte a piazza Paleocapa.

Una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in controlli programmati per il periodo natalizio nell’ambito delle attività congiunte del Comando Centro e dell’Aliquota Pronto Impiego Nord, è stata avvicinata da un cittadino che ha segnalato il furto e indicato l’autore, un giovane con abbigliamento sportivo blu e felpa con cappuccio.

La capopattuglia ha raggiunto immediatamente la zona, richiedendo rinforzi alla centrale operativa. Poco dopo, è stato individuato un gruppo di persone tra le quali il presunto autore della rapina stava intimando a un ragazzo di restituire la collanina sottratta. Sono intervenute ulteriori pattuglie e il funzionario coordinatore del Comando Centro, che hanno ascoltato anche un testimone presente sul posto.

Identificato come autore del reato, il giovane, di origine egiziana, è stato portato al comando di via Bologna, dove sono stati completati gli atti per il deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 628 del Codice Penale, rapina impropria. Il pubblico ministero ha disposto in serata l’associazione del ragazzo alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.

Si ricorda che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.