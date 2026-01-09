Questa sera alle ore 21 ritorna “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Dopo la pausa per le festività natalizie si torna a parlare di pallavolo femminile con una puntata, l’11a stagionale, dal parterre di ospiti di altissimo livello. Cominciamo dall’ospite in studio, che vedrà la presenza dell’opposto della Honda Cuneo Granda Volley Bintu Diop. Molto attesi anche i due collegamenti della serata. Il primo raggiungerà la schiacciatrice de Il Bisonte Firenze Alice Tanase, prossima avversaria proprio delle “Gatte” di Salvagni. Il secondo collegamento, invece, vedrà come protagonista l’allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri 76’ Nicola Negro, reduce dall’impegno transalpino in Cev Cup in casa del Vandoeuvre. Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Jaelyn Keene (Honda Cuneo), Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio), Valeria Battista (EuroteK Laica Uyba B.A.) e Silvia Bussoli (Wash4green Monviso). Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulle pagine Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.
Sport | 09 gennaio 2026, 16:02
VOLLEY AF / TIME OUT WOMEN questa sera (ore 21) riparte con il botto: ospiti Negro, Diop e Tanase
Dopo la pausa riprende, questa sera alle 21, Time Out Women. In studio l’opposto della Honda Cuneo Bintu Diop. Collegamenti con la schiacciatrice Alice Tanase (Il Bisonte Firenze) e con l’allenatore Nicola Negro (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76)
