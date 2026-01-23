Valeria Marini, il racconto choc della mamma Gianna: "Picchiata e incinta, l'ho salvata io"

(Adnkronos) - "Era stata picchiata da un violento ed era incinta". Così Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio', ha raccontato il drammatico episodio che segnò la vita della figlia.

"Non aveva nemmeno 18 anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. Compresi subito che dovevo metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna. Facemmo i bagagli e corremmo in aeroporto, due ore d'attesa a Cagliari e poi a Roma. Per anni non siamo più tornate in Sardegna ", ha raccontato Orrù, nella puntata che andrà in onda domani, sabato 24 gennaio, alle 15.30 su Rai 2.

Ospite in studio anche Valeria Marini che davanti alla madre ha ammesso: "Mia madre mi ha salvata. Ero entrata in un buco nero, ero vittima di un amore tossico e se mia madre non mi avesse portato via dalla Sardegna forse non sarei nemmeno qui a raccontarlo".

"Non ho mai amato gli uomini di Valeria", ha aggiunto Gianna Orrù, "l'unico con cui mi scrivo ancora messaggi è Patrick Baldassarre. Jovanotti? Erano piccoli, facevano i camerieri d'estate, un flirt di gioventù. Ma lui non mi piace come cantante. Vittorio Cecchi Gori? Era pieno di problemi e litigavano spesso".

"Mi ricordo che un giorno Valeria mi chiama in lacrime dicendomi di correre a casa loro", ha confessato Orrù, "Io ero a Sacrofano, presi il fuori strada e corsi a Roma nel palazzo dove lei abitava con Vittorio. Ma lui, sapendo che stavo arrivando ed ero arrabbiata, si chiuse la porta alle spalle e fuggi via con il cane. Mi temeva. Sapeva che non gli perdonavo nulla. Mia figlia viene prima di tutto "