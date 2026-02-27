Sanremo 2026, Pupo chi è: la cover con Dargen D'Amico

(Adnkronos) -

Pupo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il celebre brano 'Su di noi' insieme a Dargen D'Amico, concorrente in gara con il brano 'Ai ai', e al trombettista Fabrizio Bosso.

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha una lunga carriera alle spalle, segnata da sei partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente, oltre ad aver scritto il testo di diverse canzoni in gara alla kermesse canora.

Nasce a Ponticino, comune di Laterina (Arezzo), l’11 settembre 1955. Assapora la musica sin dall'infanzia, la famiglia infatti ha un forte legame con il canto e la poesia: la madre partecipa a cori locali, il padre compone ottava rima, e il nonno Santi Ghinazzi era conosciuto come 'il poeta'.

La carriera musicale di Pupo prende il via nel 1975 alla Baby Records con il brano Ti scriverò, mentre il primo album, Come sei bella, esce nel 1976. Il vero successo arriva però nel 1978 quando pubblica le canzoni Ciao e Gelato al cioccolato, scritta con Cristiano Malgioglio, diventata una vera hit generazionale attiva ancora oggi. Nel 1980 partecipa al Festival di Sanremo con Su di noi, che diventa uno dei suoi brani più celebri.

Negli anni successivi, torna all’Ariston con Cieli azzurri (1983) e Un amore grande (1984, scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi), e successivamente con La mia preghiera (1992).

Pupo è particolarmente apprezzato in Russia, dove ha tenuto numerosi concerti. Pupo ha costruito anche oltre alla musica una lunga carriera televisiva: partecipa a programmi come Quelli che il calcio, mentre nei primi anni 2000 racconta la sua vita ne Il Funambolo su Rai3. Ha condotto numerosi quiz e programmi di intrattenimento, tra cui Affari tuoi e Reazione a catena - L’intesa vincente.

Nel 2010 torna al Festival di Sanremo con il brano Italia amore mio insieme a Emanuele Filiberto e Luca Canonici che si classificò seconda, dopo 'Per tutte le volte che...' di Valerio Scanu. In un'intervista rilasciata a Repubblica da Pupo, il cantante ha dichiarato che i furono 'sabotati'. "La canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il festival, sono io ad aver accettato il secondo posto. Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi: quella sera si ruppe la chitarra, ci fu un attimo di impasse e allora Lippi fece un promo della canzone, cosa che non si poteva fare. Sabato mattina mi dissero che mi squalificavano e che avrei cantato solo come ospite; risposi che, pur avendo partecipato sei volte, non avevo mai vinto Sanremo: 'Mi toglierete la vittoria lunedì mattina, ma io stasera vinco il festival e poi ci vediamo in tribunale'. Raggiungemmo un accordo, mi proposero secondo, dissi: ‘Secondo va bene’".

La vita sentimentale di Pupo è caratterizzata da un amore poliamoroso. Dal 1974 è sposato con Anna Ghinazzi, con la quale ha due figlie, Ilaria e Clara. Parallelamente, dal 1989 intrattiene una relazione stabile con Patricia Abati, ex manager e parte integrante della famiglia allargata. Nonostante la complessità della situazione, le due donne convivono in armonia, supportandosi a vicenda e mantenendo la riservatezza sulla loro vita privata.

Un episodio traumatico dell’infanzia ha segnato profondamente Pupo: a 12 anni scoprì la madre con un altro uomo, evento che ha influenzato il suo approccio alle relazioni sentimentali.

Oltre a Ilaria e Clara, Pupo ha una terza figlia, Valentina, nata da una precedente relazione. Ha sempre definito il rapporto con le figlie come protettivo e affettuoso, cercando di essere presente soprattutto con Clara, con cui ha un legame speciale. Nonostante la complessità della sua vita privata, Pupo considera Anna e Patricia il suo più grande “investimento” sentimentale.

Su di noi

Ci avresti scommesso tu

Su di noi

Mi vendi un sorriso tu

Se lo vuoi

Cantare, sognare, sperare così

Su di noi

Gli amici dicevano, "No, vedrai

È tutto sbagliato"

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L'amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Lontano dal mondo, portati dal vento

Non chiedermi dove si va

Noi due respirando lo stesso momento

Poi fare l'amore qua e là

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L'amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Se tu vuoi volare

Ti porto lontano, nei campi di grano

Che nascono dentro di me

Nei sogni proibiti di due innamorati

Nel posto più bello che c'è

Lontano dal mondo, portati dal vento

Respira la tua libertà

Giocare un momento, poi corrersi incontro

Per fare l'amore qua e là

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L'amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai