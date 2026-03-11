 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 11 marzo 2026, 09:05

TIMEVENT: il partner ideale per la Vostra prossima ricorrenza aziendale

Una ricorrenza, un anniversario, la nascita di un prodotto importante, per qualunque Azienda rivestono un momento di notevole importanza

Festeggiare la propria attività, il proprio successo, non è, e non deve essere, un avvenimento fine a sé stesso, mai.

Vuol dire molte altre cose.

Testimonia la crescita di una struttura lungo lo scorrere del tempo, certifica l’affermazione di una realtà nel proprio settore professionale, ricorda i successi e le gratificazioni, conquistati con sudore e sacrificio, significa essere giunti al punto in cui il passato incontra il futuro... futuro costruito sulle basi solide di una splendida eredità.

E, inoltre, la celebrazione, con i suoi differenti aspetti, diventa un’occasione Importante per raccontare la propria ‘storia’, in molteplici modalità.

Quindi, un ottimo veicolo di comunicazione a tutto tondo.

'TIMEVENT', capace e dinamica realtà del GRUPPO EVENTIME, si occupa della storia e degli avvenimenti che hanno portato un’Azienda ai giorni nostri, contribuendo, mediante idee, strumenti e progetti, a farli diventare motivo di Celebrazione.

La Vostra Azienda possiede una storia UNICA… noi siamo specializzati nel raccontarla.

Con passione, creatività, entusiasmo, i nostri servizi, la nostra professionalità, la nostra esperienza.

Per maggiori informazioni, contattaci:

Sito Web EVENTIME > www.gruppoeventime.com
Sito Web Ricorrenze > https://www.ricorrenzeaziendali.it  
Instagram > https://www.instagram.com/agenzia_eventime/ 

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium