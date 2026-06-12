Regala Sorrisi: dal 15 al 21 giugno nel Torinese dona spazzolini e dentifrici a chi è in difficoltà

Spazzolino, dentifricio e collutorio. Sono i tre prodotti di igiene orale che i cittadini potranno donare per una settimana, da lunedì 15 a domenica 21 giugno, nelle 39 farmacie comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese. I prodotti raccolti saranno consegnati a 11 enti del Terzo Settore che assistono persone in condizioni di povertà.

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna anche nel 2026 l’iniziativa “Regala Sorrisi”, una campagna di donazione di prodotti di igiene orale ideata e promossa da Banco Farmaceutico Torino OdV e Farmacie Comunali S.p.A. con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. La mappa delle farmacie comunali è disponibile online a questo link: https://t.ly/nAepj.

Un po’ di numeri per inquadrare il problema. A Torino e provincia, Banco Farmaceutico sostiene oltre 32.000 persone in condizione di povertà sanitaria, grazie alla collaborazione con circa 100 enti del Terzo Settore. Nel corso del 2025, sono state raccolte e recuperate oltre 207.000 confezioni di farmaci, per un valore complessivo di 3,68 milioni di euro.

Durante la settimana dedicata a “Regala Sorrisi” i cittadini potranno acquistare uno o più prodotti di igiene orale. Si tratta di prodotti di alta qualità, proposti a prezzo calmierato (non acquistabili per uso privato, ma solo per la donazione):

· spazzolini al costo di 1 euro,

· dentifricio a 2 euro,

· collutorio a 3 euro,

· kit completo a 5 euro.

Gli enti beneficiari sono Asili Notturni Umberto I, Associazione Centro Come Noi Sandro Pertini Sermig, Camminare Insieme, Caritas Diocesana Ivrea, Caritas Diocesana Torino, Comunità di Sant’Egidio, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI), Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Torino, Cucina Malati Poveri, Misericordes e Protesi Dentaria Gratuita.

Sei di questi enti fanno parte del coordinamento “Odontoiatria Sociale in Rete”, nato nel 2015 come progetto di collaborazione tra la Città di Torino e il privato sociale, che nel 2025 ha effettuato più di 9.000 prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e di protesica, completamente gratuite, ad adulti e bambini.

"Chi non ha i denti, non può mangiare. È un'affermazione semplice - dichiara Cristiana Pensa, Presidente di Banco Farmaceutico Torino ODV - che però aiuta a comprendere quanto la povertà sanitaria coinvolga aspetti fondamentali della vita quotidiana. Per questo l'igiene orale non può essere considerata un bisogno secondario e, anzi, necessita di una risposta forte, che coinvolga diversi soggetti del territorio, pubblici e privati. Siamo convinti che il modello collaborativo multi-attore di Banco Farmaceutico sia una strategia vincente per affrontare le sfide del futuro. Regala Sorrisi è una delle azioni che rende concreto questo modello: con un piccolo gesto, tutti i cittadini possono partecipare a un progetto di solidarietà che coinvolge le Farmacie comunali e gli enti del territorio. Tutti insieme verso l’obiettivo comune di tutelare salute, dignità e inclusione sociale".

Davide Cocirio, Amministratore Delegato Farmacie Comunali Torino S.p.A., dichiara: "Le Farmacie Comunali Torino nascono con una missione che va oltre la dispensazione dei farmaci: essere un presidio di salute e di prossimità per tutta la comunità. Iniziative come “Regala Sorrisi” rappresentano in modo concreto questa vocazione, perché ci permettono di mettere la nostra rete di farmacie al servizio di un bisogno reale, spesso poco visibile ma fondamentale, come quello dell’igiene orale. Il valore sociale di questo progetto è per noi centrale: contribuire, insieme al Banco Farmaceutico Torino e agli enti del Terzo Settore, a garantire dignità e accesso alle cure anche alle persone in condizioni di fragilità è parte integrante della nostra identità aziendale. Crediamo fortemente che la salute non possa essere un privilegio, ma debba essere un diritto diffuso, e che ogni gesto di solidarietà, anche il più semplice, possa generare un impatto significativo sul benessere collettivo. Per questo continueremo a promuovere e sostenere iniziative che mettano al centro le persone e la coesione sociale, rafforzando il ruolo delle Farmacie Comunali Torino come punto di riferimento non solo sanitario, ma anche umano e sociale per il territorio".