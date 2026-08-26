Ivrea, grandi successi in casa ai Campionati Italiani di Kayak Cross

Lo scorso sabato 22 agosto è stata una giornata di sport ed emozioni, con il Campionato Italiano assoluto di Slalom e le gare per i titoli italiani Junior, Under 23 e Senior di Kayak Cross. Lo Stadio della Canoa di Ivrea ha fatto da cornice alle competizioni, che hanno portato grandi soddisfazioni per gli atleti di casa.

I titoli

L’evento ha preso il via con le gare di slalom in mattinata. Nelle categorie individuali, arrivano due titoli italiani molto vicini all’Ivrea Canoa Club, con Elio Maiutto (Aeronautica Militare) che trionfa nella canadese e Tommaso Panico (CUS Torino) medaglia d’oro nel kayak. Entrambi hanno portato avanti splendide manche prive di errori, che valgono loro i rispettivi titoli di Campione Italiano. Grandi risultati anche nel settore femminile: Vittoria Cuignon e Margherita Alberto chiudono (da Junior) rispettivamente al quarto e quinto posto nel C1, mentre nel kayak Lucia Pistoni (G.S. Marina Militare) conquista la medaglia di bronzo, subito davanti a Caterina Pignat.

Nelle gare a squadre gli eporediesi non sono da meno: titolo italiano nel K1 per il terzetto formato da Mattia Cavagnetto, André De Manincor e Fabio Vanni, a cui si aggiunge il doppio podio nel kayak femminile con l’argento di Francesca Bufo, Ester Gambella ed Elisa Montaldo e il bronzo di Vittoria Cuignon, Margherita Alberto e Caterina Pignat, che scivolano in classifica a causa di qualche errore.

Nel pomeriggio e in serata, in una spettacolare versione notturna, sono andate in scena le sfide a quattro del Kayak Cross, che hanno visto un’ampia partecipazione di atleti (e soprattutto atlete) dell’Ivrea Canoa Club.

I Campionati Europei

Nella categoria Junior, arrivano alla fase finale ben tre atlete eporediesi su quattro. Ha la meglio Margherita Alberto, che conquista quindi la medaglia d’oro e il titolo italiano. Sul podio anche Vittoria Cuignon, terzo posto, e Francesca Bufo a seguire in quarta posizione. Finale quasi completamente ICC nella categoria U23, in cui Margherita Alberto conquista il bronzo e Caterina Pignat l’argento, mentre il titolo italiano di categoria è di Lucia Pistoni. L’atleta eporediese in forza al Gruppo Sportivo Marina Militare raddoppia con la medaglia d’oro tra le Senior, così come Alberto, che chiude il suo Campionato Italiano con ben tre medaglie totali in questa disciplina.

Bilancio quindi estremamente positivo per l’Ivrea Canoa Club, sia dal punto di vista dei risultati sportivi che a livello organizzativo. Complimenti a tutti i nostri ragazzi e ragazze per le loro ottime gare e un ringraziamento ai volontari che hanno permesso lo svolgimento al meglio della competizione, “prova generale” per il grande evento di quest’anno.

Lo Stadio della Canoa si prepara ora ad ospitare i Campionati Europei di Canoa Slalom e Kayak Cross, in programma dal 24 al 26 settembre.