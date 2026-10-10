Oscar del Fintech 2026: eVISO, main partner della sesta edizione, consegna il primo eVISO ai Special Award a Palazzo Mezzanotte





eVISO S.p.A.– società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia e del gas – ha partecipato, in qualità di Main Partner, alla sesta edizione dei FinTech Awards Italia | Oscar del FinTech, che si è svolta l’8 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Nel corso della serata eVISO ha consegnato il primo eVISO AI Special Award a DEC Energy SA per i migliori strumenti fintech per la produzione e il consumo di energia rinnovabile e per aver riscritto in termini finanziari un problema che il mercato trattava come esclusivamente tecnico.

Il riconoscimento, al debutto in questa edizione, è stato assegnato direttamente da eVISO al termine del Salotto del FinTech, il talk che ha riunito istituzioni e imprese sui temi dell’evoluzione tecnologica, della cybersicurezza, dell’intelligenza artificiale, dell’energia, dei big data e degli asset digitali. A consegnare il premio è stata Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO. eVISO acquista energia direttamente da produttori di energia rinnovabile: nel 2026 l’energia annuale acquistata da fonti rinnovabili ha raggiunto 120,4 GWh, di cui 112,4 GWh da impianti fotovoltaici e 8 GWh da un impianto a biogas, con un miglioramento del ciclo di cassa di 60 giorni rispetto all’energia acquistata sul mercato elettrico.

Sul palco del Salotto, Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha portato l’esperienza di una società di tecnologia che opera nei mercati delle materie prime attraverso una piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale. Al centro dell’intervento, la convergenza tra FinTech ed Energy Tech: due settori che lavorano sulla stessa materia prima, i flussi – di denaro e di energia – e che valutano insieme prezzo, rischio e quantità. Con il passaggio ai prezzi quartorari, il prezzo dell’energia all’ingrosso si forma ogni quindici minuti e il mercato elettrico assomiglia sempre più a un mercato finanziario.

Lucia Fracassi ha illustrato il ciclo con cui opera la piattaforma eVISO – prevedere consumi, produzione e prezzi, trasformare le previsioni in decisioni, agire e misurare il risultato – e ne ha condiviso alcune evidenze. Nel primo mese dei prezzi quartorari, ottobre 2025, a fronte di scostamenti superiori a 15 euro per megawattora registrati dal mercato elettrico italiano sui costi di acquisto, la piattaforma eVISO ha contenuto lo scostamento medio a 0,45 euro per megawattora. Con il progetto “Stop ai lavori da robot”, eVISO ha avviato il trasferimento alla piattaforma di oltre 15.000 ore all’anno di attività amministrative ripetitive, di cui oltre 10.000 già automatizzate.

In ambito finanziario, da luglio 2026 eVISO ha anticipato di un mese il ciclo di fatturazione del gas: applicato al periodo ottobre 2025–aprile 2026, l’anticipo avrebbe generato incassi anticipati medi pari a euro 1,9 milioni, con un picco di oltre euro 3,3 milioni sui consumi di gennaio 2026. È un esempio di come decisioni energetiche e decisioni finanziarie entrino a far parte dello stesso sistema.

Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha commentato: “Essere a Palazzo Mezzanotte ha un significato particolare per eVISO, quotata su Euronext Growth Milan dal 2020: qui si incontrano capitali, dati e decisioni. FinTech ed Energy Tech hanno iniziato digitalizzando transazioni e oggi stanno passando alla gestione delle decisioni. Una previsione diventa preziosa quando cambia una decisione: in eVISO lo riassumiamo in una sequenza chiara, dati che diventano previsioni, previsioni che diventano decisioni, decisioni che diventano valore. L’intelligenza può diventare abbondante. La responsabilità rimane umana. Con l’eVISO AI Special Award a DEC Energy premiamo la convergenza tra energia, tecnologia e finanza che vediamo crescere ogni giorno.”

La sesta edizione degli Oscar del FinTech, nata in Liguria per volontà dell’imprenditore Augusto Vecchi, ha visto Sky nel ruolo di Strategic Media Partner accanto al Gruppo Il Sole 24 Ore, storico media partner della manifestazione. L’evento ha ricevuto il patrocinio di Parlamento europeo, Commissione europea, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ITA-ICE, SACE e SIMEST – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con una rete di partner internazionali che comprende, tra gli altri, FinTech Awards London, FinTech Germany Award, India FinTech Forum e Swiss-Italian Startup Award.

Dopo il Salotto del FinTech, la serata è proseguita con la Live Tech Experience di Casta Diva Group, Technical Partner dell’evento, e si è chiusa con la cerimonia di premiazione dei 12 Oscar del FinTech 2026. Nelle cinque edizioni precedenti la manifestazione ha assegnato 52 premi e ha costruito una rete di oltre 100 partner istituzionali, nazionali ed europei.