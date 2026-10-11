Quaglia, vittoria da dominatore nella 39esima Strarivoli

La strada verso il quarantennale è tracciata. Una giornata ideale con temperatura da inizio autunno ha salutato la Strarivoli che ha vissuto la sua edizione numero 39. La prova allestita al Circolo dei Sardi Quattro Mori era nata come occasione d’incontro per tutta la folta comunità sarda emigrata per lavoro nella zona degli stabilimenti Fiat, nel tempo è diventata una classica assoluta del calendario regionale Fidal su strada con una partecipazione sempre più ampia lungo i suoi 10,5 km disegnati per le vie di città e dintorni.

Successo finale per Giovanni Quaglia (Atl.Pinerolo) in 36’22” al termine di una prova autoritaria vissuta per la sua gran parte in solitudine, con il solo Andrea Vittoni (Olimpiatletica) capace di contenere il distacco sotto il minuto, a 58”. Terza posizione per Stefano Loiacono (Recastello) a 1’27” davanti a Nicola Montanile (Gli Amici di Marcello) a 2’15” e a Matteo De Feo (Pino Running) a 3’04”.

Bella prova per Sara Vasone (Olimpiatletica) che chiudendo 18esima assoluta ha conquistato il successo fra le donne in 43’07”, a 4’02” è giunta Federica Spadafora (APD Pont Saint Martin) e a 5’38” Manuela Serventi (Applerun Team). Fuori dal podio Laura Rao (Doratletica) a 6’38” e Giorgia Sacchi a 8’23”. Al traguardo sono giunti in 219.

La manifestazione ha visto il sodalizio sardo-torinese affiancato a pieno titolo dall’Atletica Rivoli, con il sostegno del Comune di Rivoli Torinese, del Comitato Regionale e Provinciale Fidal, della Regione Sardegna come anche della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Fondamentale la presenza oltre che delle associazioni e sponsor del territorio, anche di tanti volontari che hanno gestito il percorso e tutti i servizi della manifestazione, che nel 2027 promette grandi emozioni.