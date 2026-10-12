Diastasi addominali curata con Tesar: Pinerolo centro di riferimento per il Piemonte

La Tesar (Totally Endoscopic Sublay Anterior Repair) è una tecnica mininvasiva applicata alla diastasi addominale. La Chirurgia generale dell’ospedale Agnelli di Pinerolo, negli anni, ha sviluppato una competenza nel campo e oggi è l’unico centro in Piemonte ad applicarla, nel campo della Sanità pubblica, ed è diventato punto di riferimento per la formazione.

La diastasi addominale è l’indebolimento e la ‘separazione’ dei muscoli dell'addome, una condizione molto diffusa, soprattutto tra le donne dopo una o più gravidanze. Le sue conseguenze possono essere: mal di schiena cronico, instabilità del tronco, alterazioni posturali e deficit funzionali, con una significativa riduzione della qualità di vita.

“La Tesar consente di correggere la diastasi e le eventuali ernie associate attraverso un approccio in endoscopia – spiega Andrea Muratore, Direttore dalla Chirurgia generale di Pinerolo –. La tecnica permette di ottenere ottimi risultati sia sotto il profilo funzionale sia sotto l’aspetto morfologico ed estetico e permette di ridurre l’impatto dell’intervento e favorire un recupero post operatorio più rapido”.

In occasione della Wall Board Academy, importante percorso formativo avanzato svoltosi a Milano lo scorso settembre e dedicato alla chirurgia ricostruttiva della parete addominale, è emerso come l'Ospedale di Pinerolo risulti secondo in Italia per casistica trattata, dopo il centro guidato in Lombardia da Federico Fiori, ideatore della tecnica.

Le competenze maturate sono state trasmesse a chirurghi già esperti durante il corso ‘Advanced Wall Surgery. Addome complesso e diastasi in primo piano’ che si è svolto l’8 e 9 ottobre proprio all’Agnelli.