eVISO riunisce a Saluzzo oltre 70 operatori di agenzie luce e gas alla II edizione del Meeting Nazionale Agenzie

eVISO S.p.A.– società di tecnologia, quotata all’EGM – comunica che si è svolto mercoledì 21 ottobre, presso il Center of Collective Intelligence, Headquarter di eVISO a Saluzzo, la seconda edizione del Meeting Nazionale Agenzie, che ha riunito oltre 70 partecipanti in rappresentanza delle agenzie partner di eVISO provenienti da tutta Italia.

Al 30 giugno 2026 il canale agenzie serviva 4.274 punti di prelievo tra luce e gas, in crescita del 217% rispetto ai 1.347 dell’esercizio precedente. Nell’esercizio luglio 2025 – giugno 2026 l’energia erogata dal canale agenzie si è attestata a 61,5 GWh, in crescita dell’89% rispetto a 32,5 GWh nell’esercizio precedente (fonte: bilancio consolidato al 30 giugno 2026). Il canale agenzie si affianca agli altri canali di eVISO: reseller, rete commerciale diretta, retail e digital.

Il meeting, alla seconda edizione dopo il primo incontro nazionale dell’ottobre 2025, è il momento di confronto tra eVISO e le agenzie partner su mercato, strumenti e strategia commerciale.

I team di trading e pricing di eVISO hanno condiviso con la rete gli strumenti per leggere il mercato. Giuseppe Suppa, Head of Trading Futures di eVISO, ha analizzato i fattori che hanno mosso il prezzo dell’energia nel 2026, dalle tensioni sui flussi globali di gas naturale liquefatto al livello degli stoccaggi europei, e gli scenari per l’inverno 2026–2027. Denny Terreno, Head of Pricing di eVISO, ha illustrato le componenti del prezzo di luce e gas, le logiche del prezzo fisso e gli sviluppi regolatori in consultazione presso ARERA (DCO 304/2026).

Simone Olivero, Tech Cyclist di eVISO, ha presentato alle agenzie l’app eVISO giro, la tecnologia proprietaria che trasforma l’energia delle attività sportive in sconto sulla bolletta dell’energia elettrica, che ha superato i 1.000 contratti luce e gas dal lancio della fase commerciale (cfr. comunicato stampa del 19 ottobre 2026); le agenzie possono proporla ai clienti come valore aggiunto dell’offerta eVISO.

La relazione con il cliente è stata al centro della sessione guidata da Iacopo Zorniotti, Executive & Business Coach (Argo Evo Solutions), dedicata alle neuroscienze applicate alle relazioni commerciali, e del workshop pomeridiano a tavoli di lavoro sulla costruzione della fiducia e sulla crescita delle partnership.

Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha commentato: “Con 4.274 punti di prelievo al 30 giugno 2026, in crescita del 217% in un anno, il canale agenzie si conferma una leva di crescita del canale diretto di eVISO. Il meeting nazionale mette in contatto la piattaforma tecnologica proprietaria di eVISO con la conoscenza del territorio delle agenzie: trading, pricing e tecnologia lavorano insieme per contratti sostenibili, che durano nel tempo e creano valore per il cliente, per la rete e per la Società”.

Sergio Amorini, Direttore Canale Agenzie di eVISO, ha commentato: “Il modello del canale agenzie di eVISO distribuisce il valore lungo tutta la vita del cliente: ogni contratto si somma al portafoglio dell’agenzia, che cresce nel tempo. La presenza di oltre 70 partecipanti a questa seconda edizione dimostra come le agenzie riconoscano in eVISO un partner con cui costruire portafogli solidi nel lungo periodo”.