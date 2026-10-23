"Piero Angela: l’avventura della conoscenza": Massimo Polidoro racconta il divulgatore e l’amico

Trentaquattro anni di lavoro e amicizia, un metodo fondato sulla curiosità e la capacità di rendere accessibile la scienza senza rinunciare al rigore. In Piero Angela: l’avventura della conoscenza, Massimo Polidoro ripercorre la storia personale e professionale del divulgatore che ha cambiato il modo di raccontare la scienza in Italia. La conferenza-spettacolo, in programma sabato 24 ottobre dalle ore 21, inaugura la stagione 2026-2027 del Teatro Superga di Nichelino.

Ricordi, episodi inediti, filmati

Scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, Polidoro ha conosciuto Angela da vicino, condividendone per oltre tre decenni il lavoro e le riflessioni. Attraverso ricordi personali, episodi inediti, materiali d’archivio e filmati mai mostrati prima in teatro, lo spettacolo restituisce un ritratto che va oltre il conduttore di Superquark: il giovane cronista, il musicista jazz, l’uomo che ha introdotto il metodo scientifico nel racconto televisivo, facendo della conoscenza un’avventura aperta a tutti.

Il percorso entra nel laboratorio umano e intellettuale di Angela, ripercorrendone il metodo di lavoro, il rapporto con i collaboratori, le scelte difficili e le battaglie culturali. Accanto ai risultati emergono dubbi, errori e retroscena, insieme al rigore e alla curiosità che ne hanno accompagnato il lavoro. Ne prende forma il ritratto di una mente in movimento, capace di coniugare precisione scientifica e meraviglia.

Il libro scritto insieme dai due

Al centro del racconto anche La meraviglia del tutto (Mondadori), l’ultimo libro scritto da Piero Angela insieme a Polidoro, che offre l’occasione per tornare sulle idee condivise e sul valore di un’eredità che va oltre i programmi televisivi. Nel 2028 ricorreranno i cento anni dalla nascita di Angela, scomparso nel 2022: il suo insegnamento resta legato soprattutto a un metodo, fondato sul coraggio di fare domande, sulla responsabilità di verificare le informazioni e sulla capacità di affrontare la complessità senza rinunciare alla chiarezza.