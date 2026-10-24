Fiorile, il via del Jazz Festival e l'ultimo evento di Gusto: Moncalieri vive il weekend più lungo

L'ultimo fine settimana di ottobre, da anni, è quello più ricco di eventi per Moncalieri. La città del Proclama concentra tra oggi e domani, sabato 24 e domenica 25, tre eventi in grado di catalizzare l'interesse non solo dei residenti, ma di tanti turisti e visitatori. Fiorile, la mostra-mercato dedicato alla natura e a tutte le sfumature del verde, il via del Jazz Festival con la Notte Nera e l'ultimo evento del mese del Gusto, per chi ama la buona tavola.

Fiorile nel segno del Crisantemo

Il Giardino delle Rose del Castello Reale riaprirà le porte per la XII edizione di Fiorile-Orti e Fiori in Mostra. Protagonista del weekend sarà la grande mostra-mercato con i migliori vivaisti del territorio, le eccellenze enogastronomiche e gli artigiani della sostenibilità, in un'immersione totale tra rarità botaniche, colori autunnali e produzioni locali. Fiorile pone sempre al centro dell’attenzione il Crisantemo, una pianta che ha antichissime origini asiatiche e che ha significati opposti a seconda della cultura: se in Asia è simbolo di Sole, vita, gioia e longevità, in Italia viene tradizionalmente associato al lutto e alla commemorazione dei defunti, in relazione alla sua fioritura tardo-autunnale. Forte di una straordinaria resistenza al freddo e di innumerevoli varietà, il Crisantemo è un’eccellenza della floricoltura moncalierese, che Fiorile valorizza e racconta in tutte le sue sfumature.

Il via del Moncalieri Jazz Festival

Tra il pomeriggio e la sera il centro storico diventerà un vero e proprio palcoscenico diffuso, con il via della XXIX edizione del Moncalieri Jaz Festival: l'apertura ufficiale sarà affidata alla “Notte Nera del Jazz” che per l'occasione viene intitolata “Notte Nera del Jazz – I giovani tornano a corte". 8 ore di musica no stop, a partire dalle ore 17, con 100 musicisti da tutta Italia, 19 concerti originali distribuiti in 5 corti, 3 piazze, 3 vie e 5 locali nel cuore della città.

L’intera giornata sarà dedicata alle nuove generazioni, con l’obiettivo di valorizzare i giovani del territorio e non solo, che hanno saputo trasformare il proprio talento artistico in un percorso professionale. Nel concerto principale, in programma in Piazza Vittorio Emanuele, salirà sul palco una protagonista femminile ormai moncalierese d’adozione da numerosi anni e famosa sul panorama nazionale, la cantante Karima.

La chiusura del mese del Gusto

Per un evento che inizia (e che andrà avanti fino a domenica 8 novembre) ecco gran finale del Mese del Gusto con Sapori in Tavola: una selezione dei migliori ristoranti moncalieresi con menù a tema a 30 euro a persona, dedicati alle tipicità del territorio. Il modo migliore per congedare ottobre e far durare il festival ancora un po'. In attesa che nel prossimo fine settimana il buon cibo lasci il posto all'arte con la tre giorni di Paratissima.