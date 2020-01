Dormire in una casa sugli alberi, un'esperienza insolita che coinvolge grandi e piccoli!

Hai mai pensato di dormire in una casa sugli alberi? Si tratta di un'idea insolita che dovrebbe piacere a tutta la famiglia! Fa sempre piacere ai bambini sperimentare nuove esperienze a contatto con la natura, per non parlare poi di dormire in una casa sugli alberi! E per gli adulti ... beh, è un modo per ritrovare la loro anima infantile! State tranquilli, tutto è sicuro. Inoltre, non tutte le case sono abbarbicate sui rami più alti e alcune sono accessibili da terra senza dover fare uso di scale o ponti di corda. All'interno, è caratteristico, caldo e incredibilmente accogliente.

Una casa sugli alberi a forma di piccolo chalet in legno è davvero troppo carina! E quando il vento soffia e senti il cigolio del legno ... è divertente! Ma non farti prendere dal panico! Ti verrà anche spiegato che è meglio che la casa si muova un pò, perché segue i movimenti dell'albero. Non hai nulla da temere! Approfitta di questa atmosfera completamente insolita.

Qui ti sentirai come nel cuore della foresta, con i raggi del sole che filtrano attraverso le foglie, i rami, i tronchi e la vegetazione. Un'esperienza fantastica! Ma aspetta, non è tutto, stai in silenzio e chiedi ai bambini di ascoltare per qualche secondo. Cosa sentite? Gli uccellini che cantano e il fruscio delle fronde. Dormire in una casa sugli alberi ti offre nuove sensazioni in un'ambientazione magica e al mattino potrai svegliarti riposato e rinfrancato da questa nuova avventura.