Viaggio da incubo per i passeggeri del Torino-Parigi: due Frecciarossa fermi sulla linea, Trenitalia corre ai ripari

Viaggio da incubo per i passeggeri della linea Milano-Torino-Parigi: questa sera un guasto elettrico sulla linea francese ha infatti bloccato i treni che stavano percorrendo la linea ferroviaria riaperta lo scorso 1° aprile dopo mesi di stop.

Trenitalia parla di due treni Frecciarossa bloccati, uno diretto a Parigi e uno di rientro verso Torino/Milano, ma sullo stesso percorso viaggiano almeno altrettanti Tgv e alcuni treni regionali francesi. Il guasto sarebbe avvenuto a una decina di km dalla stazione di Chambery dove sono bloccati uno dei due Frecciarossa, il 9287, quello diretto a Milano e partito da Parigi Gare de Lyon alle 15.18 (e che sarebbe dovuto arrivare a Torino alle 21.20), e un treno regionale francese.

Il personale francese presente in stazione ha spiegato che il guasto verrà riparato non prima di domattina. Trenitalia pertanto si sta mobilitando per avere al più presto bus sostitutivi per entrambi i Frecciarossa. A bordo, intanto, il personale della compagnia ferroviaria italiana sta distribuendo ai passeggeri i generi di conforto disponibili: bottiglie d'acqua, panini e un "kit di assistenza".

Dalla riapertura della linea, due settimane fa, sono stati frequenti i disagi che hanno dovuto subire i viaggiatori diretti o di ritorno da Parigi. Il più ignificativo proprio due giorni fa, l'11 aprile, quando un Frecciarossa partito da Milano ha accumulato 6 ore di ritardo, arrivando a Parigi in piena notte.

NOTIZIA AGGIORNATA ALLE 21.55 DEL 13.04.2025

AGGIORNAMENTO DELLE 22.29: Trenitalia annuncia di aver trovato i bus sostituitivi per far proseguire il viaggio ai passeggeri. Arriveranno da Modane.

AGGIORNAMENTO DELLE 23.25: Dietrofront, almeno per quanto riguarda il Frecciarossa da Parigi fermo a Chambery: niente bus sostitutivi, il treno ripartirà intorno alle 23.45 e farà un itinerario più lungo, passando per Grenoble. L'arrivo a Torino (e successivamente a Milano) è previsto per domani mattina, lunedì 14 aprile