Musica e teatro a Bardonecchia: ecco gli eventi di Pasqua di "Scena 1312"

Domenica 20 aprile, alle 21, Sinfonia al Cioccolato: spettacolo musicale ispirato al libro La grammatica del cioccolato e del cacao di Clara e Gigi Padovani, con Riccardo Conti alle percussioni e una degustazione in collaborazione con la pasticceria Ugetti. Un viaggio tra mito, storia e golosità, per grandi e piccini (ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni).