Porta Palazzo, riapertura “soft”: nessuna coda e distanze rispettate [FOTO e VIDEO]

Dopo quasi un mese e mezzo, il mercato all'aperto più grande d'Europa è tornato. Nell'atteso giorno di riapertura, a Porta Palazzo a regnare sono disciplina e tranquillità, sotto gli occhi attenti di polizia municipale e istituzioni pronte a supportare personale e volontari chiamati a far rispettare le regole: “Gli spazi - spiega l'assessore al commercio della Città di Torino Alberto Sacco – sono molto ampi, gli ingressi presidiati e le fermate Gtt temporaneamente sospese sono state opportunamente nastrate: per il momento è tutto tranquillo, vedremo come proseguirà la giornata; domani ripartiranno anche i produttori”.

Un'affluenza regolare ma scaglionata ha permesso una gestione tutto sommato agevole dei flussi e il rispetto delle distanze di sicurezza anche se la “prova del nove”, a detta di tutti, sarà sabato (giorno tradizionalmente più affollato): “Abbiamo lottato – dichiara il coordinatore del mercato Cesare Di Termini – per ripristinare Porta Palazzo, cercando di riportarlo il più possibile alla normalità con 90 banchi a rotazione per permettere a tutti di ripartire. Oggi ne mancano 15 perché non sono riusciti a trovare la giusta qualità, ma da domani saremo al completo: speriamo che tutto proceda bene e che tutti possano riprendere a lavorare tranquillamente”.

Soddisfatto il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Grazie – commenta – al lavoro svolto da tutte le parti il risultato è positivo: l'afflusso delle persone è tranquillo ma costante e il clima tra gli ambulanti è buono nonostante le settimane di chiusura. Speriamo che Torino, attraverso Porta Palazzo, possa ritrovare la propria serenità”.



E con la riapertura in sicurezza e a rotazione dei banchi alimentari del mercato di Porta Palazzo riapre anche il progetto Repopp promosso e sostenuto dalla Città di Torino con la collaborazione di Amiat Gruppo Iren e messo in opera dall'Associazione Eco dalle Città. Con questo progetto si è già realizzata una svolta in senso ecologico nella vita del mercato. Nell'arco del progetto a partire dal 2016 la raccolta differenziata è passata dal 50% fino all'80% delle ultime due settimane prima della chiusura avvenuta per precauzione anti Covid. Il recupero e la redistribuzione in loco delle eccedenze di ortofrutta ha salvato dai rifiuti e nutrito decine e decine di cittadini che si mettevano in fila a fine mercato al banco di Eco dalle Città.

Il progetto Repopp si è allargato a un intervento quotidiano nei mercati di via Porpora, corso Cincinnato e piazza Foroni. Ma soprattutto si sono aperte le porte del Caat, dove, affiancando la storica opera di Banco Alimentare, Eco dalle Città/Repopp ha realizzato un grande recupero di cibo dai grossisti. Con altri prelievi dalla adiacente grande azienda Battaglio, i furgoni della associazione Vivi Balon, operati da Eco dalle Città hanno contribuito a rifornire i nodi della rete comunale Torino solidale per il cibo, e altri centri civici, comitati spontanei, parrocchie, mantenendo una media di 2 tonnellate al giorno di ortofrutta distribuita. Ora si cercheranno altre sinergie per mantenere in larga misura queste nuove attività mentre Repopp riprende la sua opera quotidiana a Porta Palazzo.