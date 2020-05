Porta Palazzo, riapertura soft, ma con il bel tempo è arrivata anche la gente: ingressi chiusi alle 13 [VIDEO]

Dopo quasi un mese e mezzo, il mercato all'aperto più grande d'Europa è tornato. Nelle prime ore di riapertura, a Porta Palazzo hanno regnato tranquillità e responsabilità, sotto gli occhi attenti di polizia municipale e istituzioni pronte a supportare personale e volontari chiamati a far rispettare le regole.

Un'affluenza regolare ma scaglionata ha permesso una gestione tutto sommato agevole dei flussi e il rispetto delle distanze di sicurezza fino al picco, anche se la “prova del nove”, a detta di tutti, sarà sabato (giorno tradizionalmente più affollato).

In piazza della Repubblica e negli altri mercati di Torino sono stati impiegati 47 agenti di Polizia Municipale per i controlli.



"Finalmente il mercato di Porta Palazzo questa mattina ha riaperto - ha commentato Patrizia Alessi, capogruppo Fdi in Circoscrizione 7-. Ora tocca alla Città gestirlo con l'aiuto dei mercatari. Sono passata a fare un giro e mi è sembrato di vedere tanta buona volontà da parte di tutti gli attori".