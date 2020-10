Grugliasco, il nuovo commissario capo della polizia di Rivoli Castaldo incontra il sindaco Montà e la sua giunta

Il nuovo Commissario Capo, dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Rivoli, Marilina Castaldo, e il vice Sovrintendente Marco Capuzzo, hanno incontrato ieri pomeriggio, lunedì 12 ottobre, presso la sala giunta del Comune di Grugliasco, il sindaco Roberto Montà, la giunta e il comandante della Polizia Locale di Grugliasco Massimo Penz,

L’incontro si è svolto dopo l'invito dell’Amministrazione comunale per conoscere il nuovo Commissario di Polizia e intraprendere una proficua e duratura collaborazione.

"È ormai una tradizione – spiega il sindaco di Grugliasco Roberto Montà – invitare e conoscere i nuovi Commissari di Polizia e i Capitani della Compagnia dei carabinieri di Rivoli che si susseguono per intraprendere forme di collaborazione a tutela dei nostri cittadini. Sappiamo quanto sia importante e sentita la sicurezza nelle città. Puntiamo a una stretta forma di collaborazione con le Forze dell’ordine per iniziare e in molti casi proseguire percorsi di prevenzione all'illegalità, soprattutto con i giovani".

"Sono contenta di essere qui a Grugliasco – ha detto il Commissario Marilina Castaldo – perché credo che la collaborazione tra Forze dell’ordine e gli Enti locali sia positiva e fondamentale, soprattutto all’inizio per conoscere il territorio e le problematiche delle singole città. È un piacere avere un rapporto di continuità con i sindaci e gli amministratori. Insieme potremo sicuramente intervenire a Grugliasco sui punti più critici della città e agire prevenendo, ad esempio, comportamenti scorretti e di illegalità che si potrebbero verificare fuori dalle scuole".