Betlemme e Chivasso, confronto istituzionale per rafforzare la cooperazione

A poche ore dalla prima fase del piano di pace per Gaza, il sindaco della Città di Chivasso Claudio Castello ha incontrato il primo cittadino di Betlemme, Maher Canawati, in un confronto istituzionale volto a rafforzare il legame tra le due città gemellate e a promuovere nuove forme di collaborazione.

Betlemme, duramente colpita dalle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, affronta una crisi profonda: disoccupazione al 65%, turismo azzerato, crisi idrica, diritti negati e forti disagi sociali. Canawati ha espresso dolore per le sofferenze dei civili a Gaza e ha ribadito il proprio impegno per la pace e il dialogo.

«La situazione è drammatica — ha dichiarato Castello — e l’emigrazione è sempre più vista come unica via di sopravvivenza. Insieme stiamo cercando di pianificare progetti che coinvolgano anche le istituzioni nazionali e internazionali, per sostenere la tenuta sociale di Betlemme». Si lavora anche alla celebrazione del decennale del gemellaggio e dei 60 anni del sodalizio tra la Basilica della Natività e la comunità ecclesiastica della frazione omonima di Chivasso che ricorrono nel 2026.

Durante l’incontro, il sindaco Castello ha donato a Canawati un medaglione con lo stemma della Città di Chivasso, ed è stato omaggiato di due reperti provenienti dalla Basilica della Natività.