Chiara Appendino non è più la vicepresidente del Movimento 5 Stelle

Era nell'aria da qualche giorno e ora c'è la conferma. È arrivata la rottura tra Chiara Appendino e la leadership del Movimento 5 Stelle. Durante il consiglio nazionale, l’ex sindaca di Torino ha annunciato le sue dimissioni da vicepresidente del M5S, confermando le sue perplessità sul posizionamento politico del Movimento, già espresse pubblicamente nei giorni scorsi durante un’assemblea congiunta dei parlamentari. La decisione è stata comunicata nel corso della riunione dei vertici M5S, in corso da questa mattina.

La deputata pentastellata ha formalizzato la decisione. Nel fine settimana il Movimento 5 Stelle sarà chiamato al voto per confermare Giuseppe Conte alla guida del partito. L'ex presidente del Consiglio è l’unico candidato in corsa e la sua rielezione appare una formalità.

Quali ripercussioni per Torino?

Questo smarcamento dalla linea del Movimento di Appendino cambierà le sorti anche in ottica di campo largo a livello locale? Nell’ultima Festa dell’Unità l’ex sindaca di Torino si era detta possibilista a un’apertura al Partito Democratico, ma ponendo il veto sull’attuale primo cittadino Stefano Lo Russo. Per il momento la decisione presa è tutta interna (e nazionale) e si può in qualche modo attribuire anche ai risultati non incoraggianti ottenuti nelle ultime elezioni regionali: dalle Marche, alla Calabria, alla Toscana dove le alleanze con il Partito Democratico hanno, nei fatti, fatto disperdere buona fetta del consenso pentastellato.



