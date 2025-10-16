Landini definisce Giorgia Meloni “cortigiana”: le consigliere regionali piemontesi di Fratelli d’Italia chiedono che la sinistra prenda immediatamente le distanze

«Alle uscite sempre più scomposte e volgarmente sessiste di Landini siamo purtroppo abituate: esse tradiscono il suo nervosismo, il suo astio politico e il deficit di argomenti.

Ci aspettiamo che Elly Schlein e tutte le colleghe in Consiglio Regionale prendano subito le distanze da queste parole gravemente offensive. Se ciò non avverrà, il loro richiamo al femminismo rischierebbe di ridursi a mera retorica.»

A dichiararlo sono le consigliere regionali piemontesi di Fratelli d’Italia, in risposta alle espressioni di odio pronunciate dal Segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Unica cosa che può fare Landini è vergognarsi e chiedere scusa. Tutte le donne e anche gli uomini della Cgil dovrebbero prendere le distanze da ciò che ha detto il loro segretario generale e chiederne le dimissioni, ma non lo faranno mai anzi saranno orgogliose di lui. Se non chiedete le dimissioni del vostro segretario generale, “vergognatevi”, ha detto Patrizia Alessi, capogruppo FdI in Circoscrizione 7 e Vice Presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte.