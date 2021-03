La rivista letteraria italiana Vernice dedica gran parte dell'ultimo numero allo scrittore piemontese Eros Pessina

La prestigiosa rivista letteraria Vernice, nel primo numero dell'anno appena uscito, dedica gran parte delle pagine allo scrittore poeta cantautore piemontese Eros Pessina. Vernice, distribuita negli ambienti letterari italiani ed in libreria in Italia e all'estero, ha negli anni dedicato spazio di approfondimento a personaggi come Gambarotta, Baget Bozzo, Luzi, Zavoli, Calabrò, Kemeny, Chicca Morone, Aldo Sisto e molti altri scrittori italiani. La rivista nasce molti anni fa negli ambienti letterari di Torino, affermandosi in tutta Italia, e oltre a dedicare a Eros Pessina un'ampia intervista, ripercorre tutta la sua produzione letteraria e anche musicale, fino all'album Torino nel cuore presentato proprio a Torino più di un anno fa.