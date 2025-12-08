La Pimpa incontra i suoi piccoli fans: al Concordia arriva "il musical a pois"

Il coloratissimo spettacolo è diretto da Enzo d’Alò , maestro del cinema d'animazione europeo e storico collaboratore di Francesco Tullio Altan. Un musical poetico, giocoso e raffinato, che unisce infanzia, teatro e immaginazione. La scena è popolata di pupazzi, travestimenti, immagini poetiche e ritmi vivaci, in un intreccio in cui il gioco diventa linguaggio teatrale.

Una 50enne ancora in formissima, amata da tutti i bambini: stiamo parlando della Pimpa , la celebre cagnolina a pois rossi ideata da Altan, che lunedì 8 dicembre sarà protagonista del musical in scena al Teatro della Concordia di Venaria Reale.

La musica, composta da Eleonora Beddini, è l’anima dello spettacolo: canzoni originali accompagnano ogni trasformazione scenica, facendo da guida a un viaggio sonoro che attraversa generi diversi e stimola immaginazione e meraviglia.

La storia parte da un’idea tanto sorprendente quanto irresistibile: e se un giorno a casa di Pimpa e Armando arrivasse una lettera firmata nientemeno che da William Shakespeare? È l’inizio di una buffa e poetica avventura in cui il grande drammaturgo inglese giunge nella loro casa per mostrare ai due amici come si crea un vero spettacolo teatrale. Tra gag, pupazzi, scene buffe e coreografie giocose – firmate da Elisa Cipriani – Pimpa impara il valore del racconto, dell’amicizia e dell’immaginazione. Un’esperienza che conquista i bambini ma sa parlare anche agli adulti, grazie all’equilibrio tra comicità, poesia e rimandi alla letteratura classica.