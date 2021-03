Pc ricondizionati: ecco quali sono i vantaggi

Nel corso degli ultimi anni, sul mercato italiano sta emergendo sempre di più il settore dei pc ricondizionati. Si tratta di una soluzione che in molti non conoscono nemmeno, eppure rappresenta una buona via di mezzo tra dei prodotti nuovi e quelli usati. Una scelta che permette di poter disporre di strumenti che sono in grado di garantire delle prestazioni elevate, al netto di un risparmio senz’altro evidente, come si può notare sulla piattaforma macusatogarantito.it, dove si possono trovare mac usati e sicuri a un prezzo estremamente conveniente.

La percezione del valore di un prodotto, spesso e volentieri, è legata unicamente all’impatto dal punto di vista estetico. Capita di fare acquisti di alcune componenti solo ed esclusivamente per via del fatto che vengono proposte in una confezione decisamente più accattivante e interessante, mentre si tende un po’ a ignorare quei prodotti che hanno un packaging molto meno interessante.

Quali sono i punti di forza di un pc ricondizionato

Tante persone si chiedono quali siano i vantaggi che dovrebbero portare ad acquistare dei pc ricondizionato. Prima di tutto, è importante mettere in evidenza l’aspetto economico: come fa un computer ricondizionato a garantire le medesime prestazioni di un pc nuovo, pur costando un importo dimezzato?

I pc ricondizionati si possono tranquillamente comparare a una vettura a chilometri zero. Infatti, il produttore li ha ricevuto indietro per varie problematiche e ragioni. Si tratta, ad esempio, dell’esercizio del diritto di recesso, piuttosto che di una mancata soddisfazione delle aspettative dell’acquirente, dei difetti dal punto di vista estetico che, però, non comportano alcuna modifica a livello prestazionale.

La garanzia

Tutti i vari prodotti ricondizionati si caratterizzano per essere tutelati da parte della garanzia che, nella maggior parte dei casi, è pari a 12 mesi, ovvero un anno. Come si può facilmente intuire, si tratta di una durata più bassa rispetto ai computer nuovi, mentre nei pc usati questo aspetto nemmeno è presente.

Ci sono anche altri aspetti decisamente positivi che sono legati all’acquisto di un pc ricondizionato: oltre al fatto che è presente comunque una garanzia, bisogna sottolineare come ci sia anche il rispetto per l’ambiente. Si tratta dell’acquisto di un pc ricondizionato che, in caso contrario, avrebbe dovuto essere smaltito, con delle conseguenze evidentemente negative per l’ambiente intorno a noi. Al contempo, s può evitare che venga realizzato e prodotto un nuovo computer.

Bisogna mettere in evidenza come l’acquisto di un pc ricondizionato offre la possibilità di diminuire il carico di rifiuti legati alla tecnologia che, al giorno d’oggi, sta toccando dei picchi che non si possono sostenere. In questi casi, la vendita di pc ricondizionati consente di evitare che vengano prodotti non chili, quanto piuttosto vere e proprie tonnellate di rifiuti assemblati, che in caso contrario verrebbe smaltiti all’interno di impianti che non sono certo dotati di un apposito sistema di riciclo: di conseguenza, è abbastanza facile intuire l’impatto positivo sull'ambiente che troviamo intorno a noi.

Quali sono gli svantaggi

Esattamente come in ogni altra cosa, ci sono sempre vantaggi e svantaggi. Un pc che viene acquistato come nuovo, nella maggior parte dei casi, ha quantomeno due anni di garanzia oppure anche di più. Un computer ricondizionato, come detto in precedenza, ne ha solamente uno, ma tale svantaggio si può superare andando a stipulare un’estensione di garanzia specifica e apposita.

Nella maggior parte dei casi, i pc che vengono messi a disposizione sul mercato e che sono ricondizionati si caratterizzano per appartenere al circuito business e non a quello home. Grazie a questo sistema c’è la possibilità di eseguire l’accesso a una serie di prodotti di fascia veramente elevata, pagando lo stesso prezzo con cui, nella maggior parte dei casi, si acquistano dei notebook oppure dei pc fissi, piuttosto tirati e con poche funzionalità, per rimanere entro certe cifre.