Giornata delle Scienze, a Moncalieri arriva l'undicesima edizione

Tre giorni di esperimenti, laboratori e scoperte scientifiche: a Moncalieri torna la Giornata delle Scienze , giunta alla sua undicesima edizione. L’iniziativa si svolge oggi e domani, giovedì 3 e venerdì 4 aprile, per studenti e istituti , mentre sabato 5 aprile aprirà le porte a tutta la cittadinanza, presso la Cascina Le Vallere , sede dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, situata all’interno della Riserva della Biosfera Unesco CollinaPo.

“La Giornata delle Scienze è molto più di un evento: è il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge scuole, studenti, docenti, enti e associazioni per un intero anno”, afferma il ViceSindaco Davide Guida. “Grazie alla peer education, i ragazzi non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi della divulgazione scientifica, mettendosi in gioco con esperimenti e attività, rendendo la scienza qualcosa di vivo e accessibile. Quest'anno, oltre alle scuole, anche le famiglie e tutta la cittadinanza potranno partecipare e scoprire, attraverso laboratori e attività, quanto la scienza possa essere appassionante e alla portata di tutti”.

Il coinvolgimento delle scuole