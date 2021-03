L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Un compleanno piuttosto singolare il vostro: con la calma solo apparente che vi contraddistingue, l’eccesso di stress che attanaglia, delle cosette che vorreste sistemare ma che per il momento rimangono bloccate e delle faccende, private, operative o materiali ardue da decifrare… Ma da buoni capostipiti dello Zodiaco non perdetevi nei meandri dello scoramento e seguitate a guardare avanti. Uno spizzico di affanno colpirà, verso il week end, a tradimento.

TORO : Anelereste avere una bacchetta magica per annientare definitivamente questo brutto momento ma non essendo ciò fattibile imparate a convivere con i problemi che quotidianamente vi tocca affrontare, coltivate gli affetti più cari, non corrucciatevi per ciò che prima o poi si risolverà, non abbassate la guardia in fatto di precauzioni e occupate la mente con una mansione o un diversivo offrente un minimo di gratificazione. Un buffo fatterello vi sbalordirà.

GEMELLI : Quanti bei ricordi risalgono alla superficie degli opachi pensieri e quanta nostalgia per quei momenti di libertà che forse non riuscivate nemmeno ad apprezzare quando era fattibile comunicare, ridere, scherzare, lavorare. programmare le festività pasquali o semplicemente uscire senza la paura al fianco… Eppure anche questa settimana scorrerà all’insegna dell’anormalità e della semi reclusione malgrado vi organizziate per rendere meno pesanti le ore.